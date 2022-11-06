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影／假地政士賣800萬靈骨塔位 警將計就計趁他取訂金逮人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

靈骨塔詐騙梗重出江湖！高市61歲黃姓男子接獲廖姓男子來電，對方自稱是地政事務所地政士，向黃推銷800萬靈骨塔位，可協助他轉售獲利，只要先付32萬代書費即可獲取，先付5萬即成交，黃半信半疑，去電問警方，警方將計就計，埋伏逮獲取款的廖男。

仁武警分局仁武派出所3日上午11時許，接獲黃姓民眾報案，黃稱前一天接到一名廖姓男子（26歲）來電，廖自稱他是地政事務所的地政士，向他推銷800萬的靈骨塔塔位，聲稱可協助他再以優於市價賣出，但需先墊付總金額之4％代書費用，約新台幣32萬元。

黃男向警方表示，當時他向廖男告知，身上僅有5萬現金，雙方約定3日在仁武區仁雄路上的星巴克簽立租賃契約。

仁武所值班員警陳新雅聽到黃男陳述，告知黃男廖男行銷方法，和靈骨塔投資詐騙手法如出一轍，勸阻黃男勿上當。

警方隨後向地政士公會查詢核對廖男身分，發現廖並非地政士人員，於是將計就計，請黃男聯繫廖男，佯稱已湊足剩餘款項，和廖到相約地點面交取款後，員警陳聖霖、張敦皓則喬裝在旁監控埋伏。

警方見廖男現身取款，立即上前逮人；廖起本矢口否認犯案，辯稱自己是某家地政士事務所的員工，但警方去電查詢，對方證實並無廖姓員工；廖男見謊言被警方戳破，坦承因急需用錢，才擔任詐騙集團車手

警方在廖男身上查扣假土地買賣契約2份，2個工作手機，犯罪所得5萬元；警詢後依詐欺罪嫌將廖移送法辦。

廖姓男子冒充地政士，向高市黃姓男子推銷800萬靈骨塔位，仁武警分局仁武派出所警方將計就計，趁他取5萬元訂金時，埋伏逮人。記者石秀華／翻攝
廖姓男子冒充地政士，向高市黃姓男子推銷800萬靈骨塔位，仁武警分局仁武派出所警方將計就計，趁他取5萬元訂金時，埋伏逮人。記者石秀華／翻攝
廖姓男子冒充地政士，向高市黃姓男子推銷800萬靈骨塔位，仁武警分局仁武派出所警方將計就計，趁他取5萬元訂金時，埋伏逮人。記者石秀華／翻攝
廖姓男子冒充地政士，向高市黃姓男子推銷800萬靈骨塔位，仁武警分局仁武派出所警方將計就計，趁他取5萬元訂金時，埋伏逮人。記者石秀華／翻攝
廖姓男子冒充地政士，向高市黃姓男子推銷800萬靈骨塔位，仁武警分局仁武派出所警方將計就計，趁他取5萬元訂金時，埋伏逮人。記者石秀華／翻攝
廖姓男子冒充地政士，向高市黃姓男子推銷800萬靈骨塔位，仁武警分局仁武派出所警方將計就計，趁他取5萬元訂金時，埋伏逮人。記者石秀華／翻攝

車手 詐騙

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