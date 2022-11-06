惡作劇要取走店長現金又阻報警 台南莽男吃官司
李姓男子因惡作劇，假裝試圖拿走台南市某超商店長放置自動櫃員機上45萬元，店長發現後將現金收走後，拿出電話準備打電話報警，李上前伸手阻止店長打電話未遂，李隨後離開超商。店長再報警法辦、南檢起訴李。台南地院依李觸犯強制遂罪，判處拘役30天，案可上訴。
判決說，李姓男子（27歲）今年6月18日下午1點52分，在台南市新營區某連鎖超店，因基於惡作劇，假裝試圖拿走蔡姓店長放置於自動櫃員機上現金45萬元(另為不起訴處分)，蔡發現後趕忙將現金收走。
李向蔡表示沒有要拿錢意思，蔡走到櫃檯後拿出電話準備打電話報警，李走向櫃檯前自櫃台前伸手穿過櫃台阻止蔡撥打電話，然因隔著櫃檯，未能將蔡電話撥掉未遂，李隨後離開超商。蔡遇此事感到驚慌，報警處理，經警循線法辦、南檢起訴。
法官認為，李妨害告訴人蔡行使打電話報警權利，雖未得逞，李對於尊重他人權利行使法治觀念應加強， 李犯後坦承犯行，兼衡家庭經濟生活狀況等一切情狀，判處拘役30天， 如易科罰金，以1千元折算一天。
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