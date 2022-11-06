持米酒瓶狠砸街友頭致死 涉案六旬男遭檢方聲押獲准

台中市六旬黃姓街友在昨早酒後因「請抽菸、喝酒」，與廖姓街友口角，黃持米酒瓶朝廖頭部多次攻擊，現場留下血泊、酒瓶打到碎裂，警方依殺人未遂罪移送台中地檢署，檢方依重傷害罪向法院聲押獲准，廖在今天因傷重不治身亡，檢方在下午相驗後，將依傷害致死罪方向偵辦。

台中地檢署表示，全案在昨晚由承辦檢察官依重傷害罪向台中地院聲請羈押，當時廖仍在就醫，今天上午台中地院裁定羈押後，檢方才收到廖已傷重不治的訊息，全案今天下午將由承辦檢察官相驗，釐清死因，也將依法訴追涉案黃姓男子的犯行。

昨天上午10時許，黃姓（61歲）、廖姓街友（45歲）酒後起口角，一言不合大打出手，黃除了徒手攻擊廖外，還拿出米酒玻璃瓶，朝廖頭部不斷攻擊，經旁人勸阻仍不停手，把酒瓶都給打碎在地，廖也被打倒在地後，留下大量血泊，警方獲報到場時，黃仍情緒激動，不斷辱罵髒話。

據查，黃、廖二人疑有金錢糾紛，黃常抱怨，時常借錢給廖男，還請廖男抽菸、喝酒，但卻不見廖男有相對應的回報，因此而心生不滿，爆發口角。

黃男被帶回派出所後，情緒激動，無法接受警詢，直至昨天下午才完成警詢，警方在晚間10時許，依殺人未遂罪，移送台中地檢署，不過廖男在送醫後，因傷勢過重，今天凌晨宣告不治，全案將依殺人罪方向偵辦。

台中地檢署檢察官今天也將相驗廖男遺體，釐清死因，不過廖男未婚，沒有三等親的親友可在短時間聯繫到，目前警方已先報請檢察官相驗。

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