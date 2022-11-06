高職學妹拗不過脫衣陪裸聊 學長偷截圖向學弟炫耀被告

高雄17歲戴姓少年和同校16歲學妹熱戀，去年9月間和學妹熱線，開口要她脫掉上衣「裸聊」；學妹經不起要求應允，再三告誡不准截圖、錄影，沒料戴卻不守約定，2個月後忍不住竟將她上空照傳給學弟炫耀。法官審結，依法判他1年10月，宣告緩刑4年。

判決指出，戴男和學妹就讀同一所高職，去年9月8日上午兩人沒到校上課，躲在家裡熱線，戴男一時性起，要求學妹打開視訊鏡頭，和他「裸聊」，起初學妹不願順從戴男要求拒絕，但最後經不起戴男央求，再三告誡戴不準錄影、截圖後，便脫去衣服和戴男在空中解放。

沒料戴卻沒遵守和學妹的承諾，趁機偷截圖，2個月後他和學弟聊天時，將兩人裸聊的畫面傳給學弟，雖然1分鐘後就收回照片，但學弟隨即將此事告訴同班的學妹，學妹得知後氣炸，先告訴老師、父母，隨後在家人陪同下報警提告。

高雄地院審理時，戴姓少年坦承私下截圖轉傳，並賠錢跟學妹和對方家長達成和解，法官依使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪，判戴姓少年1年6月徒刑，另無故洩漏因利用電腦相關設備持有他人秘密罪，判刑7月，合併應執行刑1年10月。