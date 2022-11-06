快訊

警大校長出入招待所扯出錢帥君富商男友 連弘仁會都要狙殺他？

陳時中辯論會「我已不是我的我」 道盡綠營攻防兩難

羞辱忘帶錢唐寶寶還報警 永和鹽酥雞遭灌爆負評掛永久停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高職學妹拗不過脫衣陪裸聊 學長偷截圖向學弟炫耀被告

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄17歲戴姓少年和同校16歲學妹熱戀，去年9月間和學妹熱線，開口要她脫掉上衣「裸聊」；學妹經不起要求應允，再三告誡不准截圖、錄影，沒料戴卻不守約定，2個月後忍不住竟將她上空照傳給學弟炫耀。法官審結，依法判他1年10月，宣告緩刑4年。

判決指出，戴男和學妹就讀同一所高職，去年9月8日上午兩人沒到校上課，躲在家裡熱線，戴男一時性起，要求學妹打開視訊鏡頭，和他「裸聊」，起初學妹不願順從戴男要求拒絕，但最後經不起戴男央求，再三告誡戴不準錄影、截圖後，便脫去衣服和戴男在空中解放。

沒料戴卻沒遵守和學妹的承諾，趁機偷截圖，2個月後他和學弟聊天時，將兩人裸聊的畫面傳給學弟，雖然1分鐘後就收回照片，但學弟隨即將此事告訴同班的學妹，學妹得知後氣炸，先告訴老師、父母，隨後在家人陪同下報警提告。

高雄地院審理時，戴姓少年坦承私下截圖轉傳，並賠錢跟學妹和對方家長達成和解，法官依使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪，判戴姓少年1年6月徒刑，另無故洩漏因利用電腦相關設備持有他人秘密罪，判刑7月，合併應執行刑1年10月。

但考量戴已和對方和解，並依和解書要求捐款，另宣告緩刑4年，緩刑期間內接受法治教育4場次。

高雄戴姓少年拗學妹陪他裸聊，卻趁機偷截圖還分享給學弟炫耀，被返院判刑。示意圖／ingimage
高雄戴姓少年拗學妹陪他裸聊，卻趁機偷截圖還分享給學弟炫耀，被返院判刑。示意圖／ingimage

猥褻

延伸閱讀

NBA／布里吉斯家暴認罪獲緩刑 黃蜂稱仍待蒐集資訊再評論

NBA／不用坐牢！ 布里吉斯家暴案遭判3年緩刑

歐陽娜娜緋聞男友「翟子路」是誰？184cm同志天菜　軟萌小狗眼，脫衣卻有大胸肌

渾圓翹臀全看光！「厭世日模」水原希子脫衣辣秀美背　重返80年代大玩Cosplay

相關新聞

高職學妹拗不過脫衣陪裸聊 學長偷截圖向學弟炫耀被告

高雄17歲戴姓少年和同校16歲學妹熱戀，去年9月間和學妹熱線，開口要她脫掉上衣「裸聊」；學妹經不起要求應允，再三告誡不准...

前夫交贍養費要幫小三討本票 當眾拉扯前妻搶走15萬

高雄陳姓人夫出軌蕭姓女子，他妻子發現後，要求蕭女簽下45萬元本票當賠償，並要陳男按月支付贍養費才肯離婚。去年9月陳男要交...

補教老師拍火辣片存隨身碟 這段檔案沒逾時效...他脫不了罪

補教老師劉姓男子與越南籍陳姓女子發生婚外情，2人拍了許多偷情露骨影像，劉把影像存在教學資料隨身碟，才被劉妻無意間發現影像...

台東海巡門哨檢查藉故摸女兵身體遭起訴 法庭和解撤告

台東海巡署一名胡姓巡防兵擔任大門衛哨勤務時，以搜身檢查為理由，用手觸碰單位2名女兵身體隱私處，女兵感到不舒服提告。案經單...

下藥迷昏女業務伸鹹豬手 頭埋她雙腿磨蹭猥褻判4年6月

台中林姓男子趁1名女業務到他家聯絡共同友人處理債務時，拿鎮定劑摻入礦泉水迷昏對方，還以擦藥當幌子伸鹹豬手亂摸女子背部，甚...

越籍男性侵台籍女同事判刑4年半 刑畢須驅逐出境

越南籍阮姓男子去年任職新北市某影城，對到職剛滿一周的台灣女同事上下其手並性侵得逞，影城人員發現女同事有異狀，關懷詢問得知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。