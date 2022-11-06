登記後捐贈加菜金觸法 斗六市代候選人20萬元交保

雲林地檢署檢察官林柏宇指揮斗六分局、雲林調查站及移民署雲林縣專勤隊，偵辦斗六市李姓（61歲）市民代表候選人，涉嫌捐助現金賄選案件，昨天陸續傳訊李及相關證人到案說明，經訊問後認李涉嫌對某團體假借捐助名義行賄罪嫌重大，諭令新20萬元具保候傳。

雲林地檢署主任檢察官吳城表示，李姓斗六市民代表候選人於8月29日甫完成登記參選，即於9月1日刻意穿著競選背心前往選舉區內某社區發展協會長青食堂捐贈現金3000元予給該協會，之後又要求該協會成員在通訊軟體群組內為其宣傳捐助款項，並尋求支持等訊息，涉嫌違反選罷法。

嗣經專案小組多日於通訊軟體社群、地方社群蒐集情資後，近日陸續傳訊李及相關證人到案說明，並查扣現金3000元。經檢察官訊問後，認李涉犯選舉行賄罪嫌重大，惟無羈押必要，諭令20萬元具保候傳。