趴玻璃盯女店員被送辦 台北男辯「思考未來」法官不罰

台北市邱姓男子欲認識西屯區一家商店的女店員，今年8月間，多次前往該店家，除了在門外隔著玻璃看外，也進入店家內與店員攀談，邀約抽菸、詢問聯絡方式、如何追求等，店家報警後，警方依違反社維法送辦，但法官認為，林行為不符藉端滋擾店家，諭知不罰。

台北市邱姓男子被指控，疑對台中市西屯區一家商店的女店員有好感，欲展開追求，在今年8月18日、19日、20日4度出現在店家附近，有趴在玻璃上觀看店內狀況、在店家外徘徊等行為，店家報警後提供監視器畫面，另外林姓、張姓兩名女員工都作證，警方依社會秩序維護法「借端滋擾公司行號、公共場所或公眾得出入之場所」，移送台中地院台中簡易庭裁處，可處拘役3日或1.2萬元罰金。

全案審理時，邱男不否認林姓、張姓女員工的證詞，也承認有站在玻璃外盯著店家內看、進入店家與店員攀談、邀約抽菸、詢問聯絡方式及如何追求等，但沒有騷擾店家，在店家附近逗留只是在想事情，趴在玻璃上是在「思考未來出路」、「要不要出國念書」等，不是故意看著裡面。

法官審酌，雖然邱男有在商店外徘徊、在店門外透過玻璃看著店內、站在店外抽菸，以及進入店內與林姓、張姓女店員攀談的行為，但行為對場所秩序的影響，不認為已達難以維持或回復的程度，不構成社維法的規定，諭知不罰。