快訊

警大校長出入招待所扯出錢帥君富商男友 連弘仁會都要狙殺他？

陳時中辯論會「我已不是我的我」 道盡綠營攻防兩難

羞辱忘帶錢唐寶寶還報警 永和鹽酥雞遭灌爆負評掛永久停業

趴玻璃盯女店員被送辦 台北男辯「思考未來」法官不罰

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

北市邱姓男子欲認識西屯區一家商店的女店員，今年8月間，多次前往該店家，除了在門外隔著玻璃看外，也進入店家內與店員攀談，邀約抽菸、詢問聯絡方式、如何追求等，店家報警後，警方依違反社維法送辦，但法官認為，林行為不符藉端滋擾店家，諭知不罰。

台北市邱姓男子被指控，疑對台中市西屯區一家商店的女店員有好感，欲展開追求，在今年8月18日、19日、20日4度出現在店家附近，有趴在玻璃上觀看店內狀況、在店家外徘徊等行為，店家報警後提供監視器畫面，另外林姓、張姓兩名女員工都作證，警方依社會秩序維護法「借端滋擾公司行號、公共場所或公眾得出入之場所」，移送台中地院台中簡易庭裁處，可處拘役3日或1.2萬元罰金。

全案審理時，邱男不否認林姓、張姓女員工的證詞，也承認有站在玻璃外盯著店家內看、進入店家與店員攀談、邀約抽菸、詢問聯絡方式及如何追求等，但沒有騷擾店家，在店家附近逗留只是在想事情，趴在玻璃上是在「思考未來出路」、「要不要出國念書」等，不是故意看著裡面。

法官審酌，雖然邱男有在商店外徘徊、在店門外透過玻璃看著店內、站在店外抽菸，以及進入店內與林姓、張姓女店員攀談的行為，但行為對場所秩序的影響，不認為已達難以維持或回復的程度，不構成社維法的規定，諭知不罰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台北市邱姓男子被控在台中西屯店家外騷擾店員，台中地院諭知邱不罰。圖／本報資料照
台北市邱姓男子被控在台中西屯店家外騷擾店員，台中地院諭知邱不罰。圖／本報資料照

抽菸 北市 監視器

延伸閱讀

高雄酒駕男拒檢逃逸塞車陣中 警掏槍喝令下車壓制逮人

鄰居告他愛犬吠叫嚇人 法官不罰：狗叫是天性

工人帶2把開山刀到舞廳包廂歡唱 辯防身遭法官打臉

育成高中校門聚集20黑衣人 家長「大陣仗接小孩」社維法送辦

相關新聞

影／自首？酒醉開車撞進新北派出所 一查又是酒駕累犯

有酒駕前科的51歲蔡姓男子今天凌晨酒後駕車，撞進新北市文林派出所，造成現場一片凌亂，還醉言醉語對警說「我沒有喝酒」，經警...

登記後捐贈加菜金觸法 斗六市代候選人20萬元交保

雲林地檢署檢察官林柏宇指揮斗六分局、雲林調查站及移民署雲林縣專勤隊，偵辦斗六市李姓（61歲）市民代表候選人，涉嫌捐助現金...

趴玻璃盯女店員被送辦 台北男辯「思考未來」法官不罰

台北市邱姓男子欲認識西屯區一家商店的女店員，今年8月間，多次前往該店家，除了在門外隔著玻璃看外，也進入店家內與店員攀談，...

竹北工地查獲多名失聯移工 身材壯碩差點壓制不住

移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊昨前往竹北、湖口等地多處工地查緝失聯移工，僅1天就查獲9人，其中一名失聯移工因身材壯碩卻頑...

鄰居告他愛犬吠叫嚇人 法官不罰：狗叫是天性

台中市楊姓男子的鄰居指控楊男養的狗常吠叫，驚嚇到高與家人，卻未見任何制止，警方依違反社違法移送台中地院。不過，法官審理後...

失望！ 宗教人權覺醒五周年、《宗教基本法》仍在原地踏步

民國106年7月23日，一場「眾神上凱道」的遊行活動，讓一向沉默、與世無爭的宗教團體走上了街頭，除了主張「捍衛信仰、守護香不能斷火」之外，也是對於當時內政部提出的《宗教團體法》草案，因行政管制密度過高，有侵犯宗教自由之虞，表達不滿。這次的遊行活動震驚社會，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。