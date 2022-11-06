聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹北工地查獲多名失聯移工 身材壯碩差點壓制不住
移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊昨前往竹北、湖口等地多處工地查緝失聯移工，僅1天就查獲9人，其中一名失聯移工因身材壯碩卻頑強抵抗、拒不配合，查緝人員一擁而上將他壓制還險讓他逃脫。
專勤隊指出，因接獲民眾檢舉，竹北嘉豐五路某工地疑似有失聯移工非法從事泥作工作，專勤隊員前往查察時，果然遇到1名正在從事泥作的外籍人士，經查證身分果然是失聯移工。
不過這名越南籍移工因剛失聯不久，就怕被抓到會被遣返，因此強烈抵抗，加上他身材十分壯碩，查緝人員竟要3、4人才能合力將他壓制，甚至有查緝人員險些摔進工地水泥當中、全身灰頭土臉。
專勤隊在竹北市東興路某建案工地更是遇到接送移工上下班的接駁車，見移民署人員正在執行查緝，隨即開車逃離，查察人員立即追上攔車，沒想到還遭衝撞，幸好及時躲閃，負責駕駛的台灣司機因此涉犯妨害公務。
專勤隊指出，2處工地就查獲6名失聯移工，另外在湖口等地也查獲3名失聯移工，確定違法都將盡速安排遣返回母國，而雇用失聯移工的營造業者及非法雇主，將依違反就業服務法函送勞政主管機關裁罰。
新竹縣專勤隊長李文達表示，為保障國人合法工作權益，移民署將持續加強查緝非法外來人口，並追查非法雇主及非法仲介，呼籲民眾不要僱用或仲介非法外來人口從事工作，否則可裁罰15萬以上、75萬元以下罰鍰，5年內再犯更可處3年以下有期徒刑、拘役、併科120萬元以下罰金，意圖營利仲介者處3年以下有期徒刑、拘役、科或併科120萬元以下罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言