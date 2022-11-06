快訊

警大校長出入招待所扯出錢帥君富商男友 連弘仁會都要狙殺他？

陳時中辯論會「我已不是我的我」 道盡綠營攻防兩難

羞辱忘帶錢唐寶寶還報警 永和鹽酥雞遭灌爆負評掛永久停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹北工地查獲多名失聯移工 身材壯碩差點壓制不住

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊昨前往竹北、湖口等地多處工地查緝失聯移工，僅1天就查獲9人，其中一名失聯移工因身材壯碩卻頑強抵抗、拒不配合，查緝人員一擁而上將他壓制還險讓他逃脫。

專勤隊指出，因接獲民眾檢舉，竹北嘉豐五路某工地疑似有失聯移工非法從事泥作工作，專勤隊員前往查察時，果然遇到1名正在從事泥作的外籍人士，經查證身分果然是失聯移工。

不過這名越南籍移工因剛失聯不久，就怕被抓到會被遣返，因此強烈抵抗，加上他身材十分壯碩，查緝人員竟要3、4人才能合力將他壓制，甚至有查緝人員險些摔進工地水泥當中、全身灰頭土臉。

專勤隊在竹北市東興路某建案工地更是遇到接送移工上下班的接駁車，見移民署人員正在執行查緝，隨即開車逃離，查察人員立即追上攔車，沒想到還遭衝撞，幸好及時躲閃，負責駕駛的台灣司機因此涉犯妨害公務。

專勤隊指出，2處工地就查獲6名失聯移工，另外在湖口等地也查獲3名失聯移工，確定違法都將盡速安排遣返回母國，而雇用失聯移工的營造業者及非法雇主，將依違反就業服務法函送勞政主管機關裁罰。

新竹縣專勤隊長李文達表示，為保障國人合法工作權益，移民署將持續加強查緝非法外來人口，並追查非法雇主及非法仲介，呼籲民眾不要僱用或仲介非法外來人口從事工作，否則可裁罰15萬以上、75萬元以下罰鍰，5年內再犯更可處3年以下有期徒刑、拘役、併科120萬元以下罰金，意圖營利仲介者處3年以下有期徒刑、拘役、科或併科120萬元以下罰金。

新竹縣多處工地查獲失聯移工，將被遣返回國。圖／新竹縣專勤隊提供
新竹縣多處工地查獲失聯移工，將被遣返回國。圖／新竹縣專勤隊提供

移工 移民署

延伸閱讀

澎湖合法移工失蹤 移民署：已查處3人到案

越南女子逾期居留被查獲 債主趕往關切與專勤隊爆口角

影／愛妻便當熱銷月撈7萬…煮婦是失聯移工 落網手藝成絕響

失聯移工酒駕棄車跑給警追 光腳狂奔500公尺仍遭逮

相關新聞

影／自首？酒醉開車撞進新北派出所 一查又是酒駕累犯

有酒駕前科的51歲蔡姓男子今天凌晨酒後駕車，撞進新北市文林派出所，造成現場一片凌亂，還醉言醉語對警說「我沒有喝酒」，經警...

登記後捐贈加菜金觸法 斗六市代候選人20萬元交保

雲林地檢署檢察官林柏宇指揮斗六分局、雲林調查站及移民署雲林縣專勤隊，偵辦斗六市李姓（61歲）市民代表候選人，涉嫌捐助現金...

趴玻璃盯女店員被送辦 台北男辯「思考未來」法官不罰

台北市邱姓男子欲認識西屯區一家商店的女店員，今年8月間，多次前往該店家，除了在門外隔著玻璃看外，也進入店家內與店員攀談，...

竹北工地查獲多名失聯移工 身材壯碩差點壓制不住

移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊昨前往竹北、湖口等地多處工地查緝失聯移工，僅1天就查獲9人，其中一名失聯移工因身材壯碩卻頑...

鄰居告他愛犬吠叫嚇人 法官不罰：狗叫是天性

台中市楊姓男子的鄰居指控楊男養的狗常吠叫，驚嚇到高與家人，卻未見任何制止，警方依違反社違法移送台中地院。不過，法官審理後...

失望！ 宗教人權覺醒五周年、《宗教基本法》仍在原地踏步

民國106年7月23日，一場「眾神上凱道」的遊行活動，讓一向沉默、與世無爭的宗教團體走上了街頭，除了主張「捍衛信仰、守護香不能斷火」之外，也是對於當時內政部提出的《宗教團體法》草案，因行政管制密度過高，有侵犯宗教自由之虞，表達不滿。這次的遊行活動震驚社會，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。