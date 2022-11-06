竹北工地查獲多名失聯移工 身材壯碩差點壓制不住

移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊昨前往竹北、湖口等地多處工地查緝失聯移工，僅1天就查獲9人，其中一名失聯移工因身材壯碩卻頑強抵抗、拒不配合，查緝人員一擁而上將他壓制還險讓他逃脫。

專勤隊指出，因接獲民眾檢舉，竹北嘉豐五路某工地疑似有失聯移工非法從事泥作工作，專勤隊員前往查察時，果然遇到1名正在從事泥作的外籍人士，經查證身分果然是失聯移工。

不過這名越南籍移工因剛失聯不久，就怕被抓到會被遣返，因此強烈抵抗，加上他身材十分壯碩，查緝人員竟要3、4人才能合力將他壓制，甚至有查緝人員險些摔進工地水泥當中、全身灰頭土臉。

專勤隊在竹北市東興路某建案工地更是遇到接送移工上下班的接駁車，見移民署人員正在執行查緝，隨即開車逃離，查察人員立即追上攔車，沒想到還遭衝撞，幸好及時躲閃，負責駕駛的台灣司機因此涉犯妨害公務。

專勤隊指出，2處工地就查獲6名失聯移工，另外在湖口等地也查獲3名失聯移工，確定違法都將盡速安排遣返回母國，而雇用失聯移工的營造業者及非法雇主，將依違反就業服務法函送勞政主管機關裁罰。