快訊

影 ／不滿輔選發言 台南紅衣婦人嗆游錫堃「亂講！」

德國羽賽／周天成物治師助攻 寶島男雙預約金包銀

新冠疫情大流行為何拖三年未結束？哈佛專家揭關鍵原因示警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄰居告他愛犬吠叫嚇人 法官不罰：狗叫是天性

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓男子的鄰居指控楊男養的狗常吠叫，驚嚇到高與家人，卻未見任何制止，警方依違反社違法移送台中地院。不過，法官審理後認定，楊將狗養在自家，狗叫是天性，諭知不罰。

高姓男子在今年10月間向警方指控，楊姓鄰居有在家裡飼養犬隻，但不管白天、晚上，只要他與家人進出，狗就會衝出以吠叫方式嚇人，家中還有高齡父母，身心已被犬隻吠叫影響，雖然有綁著，但仍會對著門口不斷吠叫，還會在門口便溺，雖然鄰居有時會在犬隻旁邊，但多數時不在。

警方認定，楊男違反社會秩序維護法中規定「驅使或縱容動物嚇人者」，可處拘役3日以下或及罰金1.2萬元，全案依違反社維法，函送台中地院簡易庭裁定。

楊姓男子則辯稱，他有養狗都是在自家庭院內，如果要帶狗出獄活動，都是他或家人用皮繩拴好後，再帶出去活動，犬在被鐵鍊鍊住的時候，見到有陌生人車經過，僅會提高警惕性，以示警方式吠叫，提醒飼主至外觀望，但不會追趕人車，他跟家人帶狗外出時，狗也沒有對路過的人吠叫、追趕的行為。

法官審酌，有關高男指控，狗在他與家人出入時，會衝出嚇人，沒有相關證據，另外，狗見到有陌生人車經過時，會提高警惕性，以示警方式吠叫提醒飼主，屬於一般犬隻天性，如果只用狗在吠叫，就認定是「嚇人」，太快下結論，認定事證不足，諭知不罰。

台中市楊姓男子養的狗被鄰居指控，長期吠叫、嚇人，楊被警方送法院，法官審理後諭知不罰。圖／本報資料照
台中市楊姓男子養的狗被鄰居指控，長期吠叫、嚇人，楊被警方送法院，法官審理後諭知不罰。圖／本報資料照

庭院 父母 台中市

延伸閱讀

庭院養狗吠鄰居被警察移送 法院不罰：飼主沒縱容

家犬咬死浪貓 飼主遭重罰5萬1千元

台中男養28隻狗餓死25隻！屍體被當食物啃咬 依動保法判六月

育成高中校門聚集20黑衣人 家長「大陣仗接小孩」社維法送辦

相關新聞

影／自首？酒醉開車撞進新北派出所 一查又是酒駕累犯

有酒駕前科的51歲蔡姓男子今天凌晨酒後駕車，撞進新北市文林派出所，造成現場一片凌亂，還醉言醉語對警說「我沒有喝酒」，經警...

鄰居告他愛犬吠叫嚇人 法官不罰：狗叫是天性

台中市楊姓男子的鄰居指控楊男養的狗常吠叫，驚嚇到高與家人，卻未見任何制止，警方依違反社違法移送台中地院。不過，法官審理後...

失望！ 宗教人權覺醒五周年、《宗教基本法》仍在原地踏步

民國106年7月23日，一場「眾神上凱道」的遊行活動，讓一向沉默、與世無爭的宗教團體走上了街頭，除了主張「捍衛信仰、守護香不能斷火」之外，也是對於當時內政部提出的《宗教團體法》草案，因行政管制密度過高，有侵犯宗教自由之虞，表達不滿。這次的遊行活動震驚社會，…

工人帶2把開山刀到舞廳包廂歡唱 辯防身遭法官打臉

朱姓工人被警方臨檢查獲在台南市某舞廳包廂內攜帶2把開山刀，他在法庭辯稱防身用；但台南地院法官認為，開山刀殺傷力強，通常作...

歐洲人權法院裁決 台犯禁引渡大陸

台灣人劉宏濤遠赴西班牙從事網路詐騙，原遭波蘭法院判決須引渡大陸受審，但劉男律師以違反歐洲人權公約提上訴，歐洲人權法院認為...

入侵鐵軌遭自強號撞死 外婆、媽媽提國賠343萬二審被駁

苗栗王姓男子前年遭台鐵自強號撞上慘死，他的外婆、母親主張周圍沒護欄、司機未注意，提國賠求償343萬元，一審認定台鐵無過失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。