鄰居告他愛犬吠叫嚇人 法官不罰：狗叫是天性

台中市楊姓男子的鄰居指控楊男養的狗常吠叫，驚嚇到高與家人，卻未見任何制止，警方依違反社違法移送台中地院。不過，法官審理後認定，楊將狗養在自家，狗叫是天性，諭知不罰。

高姓男子在今年10月間向警方指控，楊姓鄰居有在家裡飼養犬隻，但不管白天、晚上，只要他與家人進出，狗就會衝出以吠叫方式嚇人，家中還有高齡父母，身心已被犬隻吠叫影響，雖然有綁著，但仍會對著門口不斷吠叫，還會在門口便溺，雖然鄰居有時會在犬隻旁邊，但多數時不在。

警方認定，楊男違反社會秩序維護法中規定「驅使或縱容動物嚇人者」，可處拘役3日以下或及罰金1.2萬元，全案依違反社維法，函送台中地院簡易庭裁定。

楊姓男子則辯稱，他有養狗都是在自家庭院內，如果要帶狗出獄活動，都是他或家人用皮繩拴好後，再帶出去活動，犬在被鐵鍊鍊住的時候，見到有陌生人車經過，僅會提高警惕性，以示警方式吠叫，提醒飼主至外觀望，但不會追趕人車，他跟家人帶狗外出時，狗也沒有對路過的人吠叫、追趕的行為。