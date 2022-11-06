工人帶2把開山刀到舞廳包廂歡唱 辯防身遭法官打臉
朱姓工人被警方臨檢查獲在台南市某舞廳包廂內攜帶2把開山刀，他在法庭辯稱防身用；但台南地院法官認為，開山刀殺傷力強，通常作為攻擊武器使用，如真要防身，應選擇對他人身體傷害較輕微防身物品才符合於比例原則，不採信他的供詞，依違反社會秩序維護法裁罰6千元，案可抗告。
裁定書說，朱姓男工人於今年9月22日凌晨4點35分，在台南市某舞廳包廂，攜帶具有殺傷力2把開山刀，經員警臨檢查獲，依違反社維法移送台南地院簡易法庭審理。朱辯稱，開山刀是要防身使用。
法官考量，開山刀殺傷力甚強，通常作為攻擊武器使用，依一般通常人認知，隨身攜帶對於社會大眾生命安全及社會安寧顯然有所妨害，朱沒有說明有何特殊情狀需帶爭開山刀前往包廂防身，如確有防身考量，也應選擇其他對他人身體傷害較輕微防身物品，如防身警報器、防身噴霧或傘具等等，方能合於比例原則，朱的供詞，難謂為正當理由。
法官認為，朱所為應屬違反社會秩序維護法第63條第1項第1款，無正當理由攜帶具有殺傷力器械行為，依法裁定判罰6千元。
社會秩序維護法第63條第1項第1款定，無正當理由攜帶具有殺傷力器械、化學製劑或其他危險物品者，處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰。
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