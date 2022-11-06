影／自首？酒醉開車撞進新北派出所 一查又是酒駕累犯

有酒駕前科的51歲蔡姓男子今天凌晨酒後駕車，撞進新北市文林派出所，造成現場一片凌亂，還醉言醉語對警說「我沒有喝酒」，經警酒測值達每公升0.89毫克。蔡男因嚷著腰痛，警戒護就醫，將依公共危險罪嫌送辦。

經調查，蔡姓男子（51歲、工人）已有多次酒駕前科，昨天（5日）晚上，他下完班與同事，直接在工作的工廠內喝酒。今天凌晨零時許，他喝的酩酊大醉，竟無視已有酒駕紀錄，再度酒後開車返回住處休息。

孰料，途中行經新北市林口區文化三路與寶林路口，疑因不勝酒力，整輛車失控突往林口警分局文林派出所衝去，人車當場撞進派出所內，導致派出所門口石階、大門、值班台、電腦、駐地監視器、無線電桌機、消毒設備等公物毀損。所幸事發當下，值班警及時躲開，現場沒有人受傷。

撞擊巨大聲響，驚動樓上休息的其他員警，紛紛衝下樓查看，看到派出所撞進一輛休旅車當場傻眼。警趨前查看蔡男傷勢，一股酒臭味撲鼻而來，警當場拉開車門要蔡下車。

孰料，蔡男見警竟醉語胡扯「我沒有喝酒」當場被警拉出車外，經酒測值達每公升0.89毫克，檢視蔡男沒有明顯外傷，但他卻嚷著「我的後腰疼痛」，只好協助蔡男送醫，目前蔡男在醫院昏睡，警方派員戒護。

林口警表示，警方花了一個小時，才把肇事休旅車拖離派出所外，經清理、盤點派出所內外設備，初估維修費約計80萬以上，後續依公共危險罪嫌偵辦，另追究相關賠償責任。 蔡男不勝酒力，酒駕撞進林口文林派出所，造成多樣公物毀損，蔡男酒測值0.89毫克，將依公共危險罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝 蔡男不勝酒力，酒駕撞進林口文林派出所，造成多樣公物毀損，蔡男酒測值0.89毫克，將依公共危險罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝 蔡男不勝酒力，酒駕撞進林口文林派出所，造成多樣公物毀損，蔡男酒測值0.89毫克，將依公共危險罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝 蔡男不勝酒力，酒駕撞進林口文林派出所，造成多樣公物毀損，蔡男酒測值0.89毫克，將依公共危險罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝 蔡男不勝酒力，酒駕撞進林口文林派出所，造成多樣公物毀損，蔡男酒測值0.89毫克，將依公共危險罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝 蔡男不勝酒力，酒駕撞進林口文林派出所，造成多樣公物毀損，蔡男酒測值0.89毫克，將依公共危險罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝

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