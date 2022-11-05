竹縣傳選舉暴力 綠營竹北市長候選人鄭朝方遭襲擊
新竹縣驚傳選舉暴力事件。民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方今晚出席里長候選人競選總部成立大會，無預警遭一中年婦人襲擊，狂罵三字經、比倒讚，鄭朝方隨即前往中國醫藥大學新竹附設醫院就醫，經破傷風治療及照X光，傷勢暫無大礙，已返家休養；新竹縣竹北警分局循線掌握到64歲簡姓婦人涉案，已通知到案說明。
據了解，鄭朝方今晚參加竹北市福德里長候選人曾文忠競選總部成立大會，台上有多名藍、綠候選人出席，支持者眾多，鄭朝方趨前向台下民眾致意，沒想到竟遭簡姓婦人瘋狂比倒讚，接著連罵三字經，簡婦自稱是藍營支持者，向鄭朝方的後背攻擊，鄭驚嚇之餘轉身以左手防禦，結果左手臂遭抓傷，紅腫一片。
事發突然，現場一陣騷動，熱心民眾協助報警；據了解，鄭朝方未前往派出所做筆錄，先前往中國醫藥大學新竹附設醫院就醫，經醫師進行破傷風治療及照X光，傷勢暫無大礙，已返家休養；明天是否依照原訂行程繼續競選活動，將視休息後整體健康狀態決定。
稍早鄭朝方也透過官方臉書報平安，他表示「如果參與政治、關心家鄉，需要遭受任何形式的暴力相待，那麼我真心地希望，我是最後一個受害者。」
他說，就算遇到暴力，也不能阻止他要改變竹北的心，傷痛對於踏入戰場的將士來說，只是過程，還是會繼續堅持理想努力打拼。由衷希望，在民主的台灣、在溫暖的竹北，他是最後一個在參與公眾事務上受到傷害的人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言