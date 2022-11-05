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竹縣傳選舉暴力 綠營竹北市長候選人鄭朝方遭襲擊

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導

新竹縣驚傳選舉暴力事件。民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方今晚出席里長候選人競選總部成立大會，無預警遭一中年婦人襲擊，狂罵三字經、比倒讚，鄭朝方隨即前往中國醫藥大學新竹附設醫院就醫，經破傷風治療及照X光，傷勢暫無大礙，已返家休養；新竹縣竹北警分局循線掌握到64歲簡姓婦人涉案，已通知到案說明。

據了解，鄭朝方今晚參加竹北市福德里長候選人曾文忠競選總部成立大會，台上有多名藍、綠候選人出席，支持者眾多，鄭朝方趨前向台下民眾致意，沒想到竟遭簡姓婦人瘋狂比倒讚，接著連罵三字經，簡婦自稱是藍營支持者，向鄭朝方的後背攻擊，鄭驚嚇之餘轉身以左手防禦，結果左手臂遭抓傷，紅腫一片。

事發突然，現場一陣騷動，熱心民眾協助報警；據了解，鄭朝方未前往派出所做筆錄，先前往中國醫藥大學新竹附設醫院就醫，經醫師進行破傷風治療及照X光，傷勢暫無大礙，已返家休養；明天是否依照原訂行程繼續競選活動，將視休息後整體健康狀態決定。

稍早鄭朝方也透過官方臉書報平安，他表示「如果參與政治、關心家鄉，需要遭受任何形式的暴力相待，那麼我真心地希望，我是最後一個受害者。」

他說，就算遇到暴力，也不能阻止他要改變竹北的心，傷痛對於踏入戰場的將士來說，只是過程，還是會繼續堅持理想努力打拼。由衷希望，在民主的台灣、在溫暖的竹北，他是最後一個在參與公眾事務上受到傷害的人。

民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方遇襲，送醫治療後傷勢暫無大礙，已返家休養。圖／取自鄭朝方臉書
民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方遇襲，送醫治療後傷勢暫無大礙，已返家休養。圖／取自鄭朝方臉書
民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方今晚出席候選人競選總部成立大會，無預警遭襲擊。圖／取自鄭朝方臉書
民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方今晚出席候選人競選總部成立大會，無預警遭襲擊。圖／取自鄭朝方臉書

鄭朝方 新竹 競選總部

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