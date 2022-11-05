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入侵鐵軌遭自強號撞死 外婆、媽媽提國賠343萬二審被駁

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

苗栗王姓男子前年遭台鐵自強號撞上慘死，他的外婆、母親主張周圍沒護欄、司機未注意，提國賠求償343萬元，一審認定台鐵無過失駁回；2人上訴稱王有身心障礙，非故意遭列車撞，二審根據王身心衡鑑報告，認為他並無行動不便，且對周遭人事有認知，是自身故意被撞，駁回其訴，可上訴。

苗栗地院一審時，王男的外婆、母親主張，王2020年9月12日在苗栗海線鐵路154公里處，遭台鐵北上130次自強號列車撞擊，造成王頭、肢體破碎慘死，控訴台鐵鐵道旁無任何護欄，且列車長沒有注意車前狀況，依喪葬、扶養費及精神撫慰經等，一共向台鐵求償國賠343萬多元。

台鐵抗辯稱，根據監視器畫面，是王男入侵鐵道站立於鐵軌中的故意行為所致，就算沒有設置護欄的行為也和王死亡結果無因果關係，且自強號司機員並未超速，發現王跨入軌道前就已經開始緊急煞車，並無過失或怠於職務。

台鐵說，該路段速限是每小時105公里，事故時車速為每小時90公里，司機員見王侵入鐵軌就鳴笛示警、緊急煞車但仍撞及，操作都合乎標準作業流程，且鐵軌旁有混泥土護坡、磚造圍牆，植披等天然及人工屏障阻隔，司機員也說「該男子見列車駛來就跳過來」，可見是王故意所致。

苗栗地院審酌，王男當時19歲，有能力自行走向鐵軌，應有一定判斷力，況且鐵軌周邊有人工、天然屏障阻隔，難認台鐵管理有過失，自強號司機員煞車達28秒並無過失，而是王跳入鐵軌後面對列車無閃避動作，認為償無理由予以駁回。

王的外婆、母親不服上訴，主張王有中度智能障礙且行動不便，對判斷危險、突發事件的反應力有所欠缺，並非自己故意行為遭列車撞擊。

台中高分院二審調查王同年1月到醫院的身心衡鑑報告，發現他自幼成長學習歷程雖不佳、缺乏人際互動，但仍有機車駕照可自行騎車出門，未見行動不便，也曾因工作被辭退後怕外婆擔心，每天到公園打球，堪認他對己身經歷、周遭人事有所認知。

二審也認為，王有機車駕照，學科、術科均及格，更可證明其對道路交通安全規則有所認知，卻仍走向鐵軌毫無退避，可見是他故意遭列車撞擊，難認台鐵有過失，駁回上訴。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

台鐵 自強號

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