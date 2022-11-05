快訊

北市長辯論／陳時中稱「趙少康是蔣萬安最大側翼」 蔣萬安這樣回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這機台1380元保夾 法官認無異於販賣機購買公仔判無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

蔡姓男子自去年5月間起，在台南永康擺放1台抓娃娃機，機台保證取物金額為1380元，警方9月盤查後認他未領照非法營業，依違反電子遊戲場業管理條例等送辦，台南地院認該機台保取設定與商品價格並非離譜，認民眾無異於透過販賣機購買公仔，難認具有射倖性，最後判蔡無罪。

蔡坦承未領有電子遊戲場業營業級別證，擺設「抓癢二代選物販賣機」，供不特定人投幣把玩娛樂。然而，他堅決否認有何違反電子遊戲場業管理條例及賭博犯行，他強調，沒有改裝機台，他只是布置機台而已。

檢警調查，蔡自去年5月間起，在台南永康擺放1台抓娃娃機供不特定人投幣把玩娛樂，警方9月23日下午6時43分許盤查，當場查扣該改裝的選物販賣機1台、IC晶片1片、賭資350元等物，將他移送法辦。

台南地院認為，該抓娃娃機台究竟是電子遊戲機或選物販賣機，分辨重點仍在於該機台是否符合對價取物原則。因此，依職權囑託承辦員警會同蔡現場實際操作，測試是否具備保夾功能。

今年7月22日經蔡安裝更替為扣案IC板在他台選物販賣機後，螢幕顯示保夾金額為1380元，再由蔡操作達保夾金額1380元後，機台夾物夾可任夾取機台內的物品，隨後掉入取物洞口後，螢幕顯示夾次數即歸零。

台南地院認為，蔡供稱每隻公仔成本約600元至800元，而該機台保證取物金額為1380元，若該公仔在市場上販售，並加計營業、運輸、人力等成本及廠商利潤，縱以每隻1380元的價格出售，並無明顯過高、離譜的情形，尚符合對價取物原則，應屬選物販賣機無訛。

台南地院指出，該機台既有保證取物功能，消費者每次投幣10元操作機台，均能累積消費金額及享受玩遊戲的樂趣，在投幣金額累計至1380元時即可任意抓取機台內的公仔1隻，無異於透過販賣機購買公仔，難認具有射倖性。

台南地院認為該機台既屬選物販賣機，並非電子遊戲機，蔡擺設該機台的營業行為，自不得以電子遊戲場業管理條例所定刑相繩，也不構成賭博罪，認蔡無罪。

台南地院認為，抓娃娃機台究竟是電子遊戲機或選物販賣機，分辨重點仍在於該機台是否符合對價取物原則，認該公仔與保夾金額並無明顯過高，判蔡男無罪。圖／本報資料照
台南地院認為，抓娃娃機台究竟是電子遊戲機或選物販賣機，分辨重點仍在於該機台是否符合對價取物原則，認該公仔與保夾金額並無明顯過高，判蔡男無罪。圖／本報資料照

台南 娃娃機 賭博

延伸閱讀

熱狗又犯中二！秀浮誇巨臂大肌遭粉虧：你哪有這麼壯？

為裝飾萬聖節買恐怖殭屍公仔 她開箱傻眼：這是要嚇誰？

彰化縣三山國王客底文化節23日登場 今年闖關成功還送公仔

要排隊了！最潮聯名蘭蔻＆BE@RBRICK推限定版再送公仔

相關新聞

庭院養狗吠鄰居被警察移送 法院不罰：飼主沒縱容

台中楊姓男子在自家庭院養狗，高姓鄰居認為該犬對他及家人吠叫造成驚嚇，報案主張楊違反社會秩序維護法「驅使或縱容動物嚇人」由...

這機台1380元保夾 法官認無異於販賣機購買公仔判無罪

蔡姓男子自去年5月間起，在台南永康擺放1台抓娃娃機，機台保證取物金額為1380元，警方9月盤查後認他未領照非法營業，依違...

多次進山區盜採水果轉售 台南婦人遭逮收押

台南正值柳丁產季，58歲杜姓婦人3日深夜駕駛小貨車進入白河山區盜採，當場被逮，警方查出杜女10月至11月涉嫌盜採酪梨及柳...

高中老師淪洗錢詐欺犯 直接命入獄被撤...檢方抗告成功

徐姓高中老師因洗錢罪判刑6月遭拘提入獄，他聲請易服社會勞動被台中地檢否准，徐再向台中地院聲明異議，中院認為檢方沒告知本件...

苗栗檢方起訴第2件賄選案「每票1千」 檢警嚴辦3天迅速起訴

吳姓男子涉嫌為苗栗縣第5選區黃姓議員候選人以每票1000元現金賄選，檢警3天前發動搜索、傳喚後，全案已迅速偵查終結，涉賄...

雲林褒忠自強活動涉貪涉賄 村長、課長羈押

雲林縣褒忠鄉公所辦理今年度村鄰長自強活動，承辦李姓課長疑以空白收據虛報餐費，再將虛報所得轉交樁腳綁樁，雲林地檢署連日蒐證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。