這機台1380元保夾 法官認無異於販賣機購買公仔判無罪

蔡姓男子自去年5月間起，在台南永康擺放1台抓娃娃機，機台保證取物金額為1380元，警方9月盤查後認他未領照非法營業，依違反電子遊戲場業管理條例等送辦，台南地院認該機台保取設定與商品價格並非離譜，認民眾無異於透過販賣機購買公仔，難認具有射倖性，最後判蔡無罪。

蔡坦承未領有電子遊戲場業營業級別證，擺設「抓癢二代選物販賣機」，供不特定人投幣把玩娛樂。然而，他堅決否認有何違反電子遊戲場業管理條例及賭博犯行，他強調，沒有改裝機台，他只是布置機台而已。

檢警調查，蔡自去年5月間起，在台南永康擺放1台抓娃娃機供不特定人投幣把玩娛樂，警方9月23日下午6時43分許盤查，當場查扣該改裝的選物販賣機1台、IC晶片1片、賭資350元等物，將他移送法辦。

台南地院認為，該抓娃娃機台究竟是電子遊戲機或選物販賣機，分辨重點仍在於該機台是否符合對價取物原則。因此，依職權囑託承辦員警會同蔡現場實際操作，測試是否具備保夾功能。

今年7月22日經蔡安裝更替為扣案IC板在他台選物販賣機後，螢幕顯示保夾金額為1380元，再由蔡操作達保夾金額1380元後，機台夾物夾可任夾取機台內的物品，隨後掉入取物洞口後，螢幕顯示夾次數即歸零。

台南地院認為，蔡供稱每隻公仔成本約600元至800元，而該機台保證取物金額為1380元，若該公仔在市場上販售，並加計營業、運輸、人力等成本及廠商利潤，縱以每隻1380元的價格出售，並無明顯過高、離譜的情形，尚符合對價取物原則，應屬選物販賣機無訛。

台南地院指出，該機台既有保證取物功能，消費者每次投幣10元操作機台，均能累積消費金額及享受玩遊戲的樂趣，在投幣金額累計至1380元時即可任意抓取機台內的公仔1隻，無異於透過販賣機購買公仔，難認具有射倖性。