歐洲人權法院裁決台人不准引渡大陸受審 法務部：肯定判決

台灣人劉宏濤涉在西班牙從事大型網路詐騙，原遭波蘭法院判決須引渡大陸受審，劉的律師以違反歐洲人權公約提出上訴。非政府組織「保護衛士」昨天揭露，歐洲人權法院(ECHR)今年10月6日認為劉若引渡大陸恐遭虐待、酷刑，裁定不准波蘭引渡。法務部今指出，肯定歐洲人權法院判決，將積極透過台灣與波蘭刑事司法合作協定，尋求引渡劉回台受審。

據悉，42歲劉宏濤參與西班牙境外大型網路詐騙，成員約有260人，大多是台灣人，西班牙、大陸警方2016、2017年破獲此犯罪組織，劉男2016年遭國際刑警組織通緝，後續遭波蘭拘留、認定可以引渡大陸。歐洲人權法院提出臨時措施，要求波蘭進一步審查。劉的律師向歐洲人權法院提出上訴，主張波蘭的決定違反歐洲人權公約第3條「免於酷刑與不人道或侮辱待遇之自由」及第6條「公平審判之權利」。

「保護衛士」11月4日揭露，歐洲人權法院10月6日一致認定，劉男引渡大陸，可能會讓當事人陷入遭受虐待和酷刑的重大風險，不准波蘭引渡劉赴大陸受審。此判決是歐洲人權法院首度審查「犯嫌引渡大陸」案件。此判決是歐洲人權法院首度審查「犯嫌引渡大陸」案件。

法務部今表示「肯定」歐洲人權法院(ECHR)判決，國人劉姓男子因涉案遭關押波蘭，我國檢察機關亦持續偵辦劉男所涉相關案件，將透過台灣與波蘭的刑事司法合作協定，積極尋求將劉男引渡回台，受我國司法審判，以貫徹國家司法權及維護國人權益。