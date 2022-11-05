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多次進山區盜採水果轉售 台南婦人遭逮收押
台南正值柳丁產季，58歲杜姓婦人3日深夜駕駛小貨車進入白河山區盜採，當場被逮，警方查出杜女10月至11月涉嫌盜採酪梨及柳丁約1920公斤，昨天訊後送辦，南檢聲押獲准。
台南市警局白河分局警員今天告訴中央社記者，有竊盜前科的杜女，3日深夜駕駛小貨車進入白河山區盜採柳丁，因當地正值產季，果農近日通報數起盜採事件，警方加強巡邏，當場逮到杜女及貨車上約30公斤柳丁。
警方調查，家住台南市新營區的杜女，多次專程進入山區，盜採當季水果後轉售，10月涉犯2件盜採酪梨共720公斤，11月再涉犯3件盜採柳丁共1200公斤，市價約新台幣10萬元。
警方認定杜女是竊盜慣犯，昨天訊後依竊盜罪嫌移送台南地檢署，且建請羈押，南檢向台南地方法院聲押獲准。
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