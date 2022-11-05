高雄男要女童自錄猥褻片 感情一變影片竟四傳

牛排館服務生林姓男子2年前透過臉書，結識10餘歲的女童，通訊2個月後以「老婆」稱呼女童，慫恿女童自錄猥褻影片，傳給他欣賞，竟將影片轉傳給他人觀賞。事後女童發現她的影片外流才報警查辦。高雄地方法院依違反兒童及少年性剝削防制條例，判林3年徒刑。全案可上訴。

判決指出，林姓男子在2020年10月，在臉書社群及通訊軟體，以「班長」「taidixiong29」、「熊熊」等暱稱，與女童聯繫，後來雙方以男女朋友互稱。2個月後，林在高雄市住處，以IG、LINE等應用程式與女童聯絡，慫恿女童傳多段自慰等猥褻影像給他欣賞。

不料，女童傳出影片不到1個月，與林感情生變，林竟以臉書Messenger通訊軟體，將女童的猥褻影片，傳給臉書其他網友，後來女童發現影片遭散布，向台中市警東勢分局報案，警方查出林姓男子的落腳處，到林住處搜索，才查扣手機及影片，移送高雄地檢署起訴。