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貨運司機騙15歲少女上床 挨告求償400萬

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

黃姓貨運公司司機3年前透過網路交友軟體結識就謮高中一年級女學生，明知對方尚未成年，為滿足個人性慾，竟假藉為女學生「特訓」為由，與女學生發生兩次性行為，女學生母親事後得知怒提告。

刑事部分新北地院刑事庭今年5月依引誘使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪，判刑3年4月；附帶民事侵權行為損害賠償部分，新北地院民事庭日前判處黃男應賠償60萬元，可上訴。

判決指出，從事貨運公司司機的黃男於2019年4月間，透過臉書社群網站結識年僅15歲，尚就讀一年級的高中女學生，可以「教官」身分訓練從事性行為，為期2個月，即可取得300萬元現金報酬，於同年5月二度誘騙女學生與其發生性行為，且黃男在過程中均持手機全程錄影，但事後均未依約交付女學生任何報酬。

女學生母親事後知女兒遭人欺侮，一氣之下向新北市警方報案提告，並因女兒因此患有憂鬱症且有自殘、自殺行為，亦無法正常就學，附帶提告民事求償400萬元。

新北地院認為受害女學生當時就讀高一，正值求學階段，年紀輕輕，即遭黃男引誘為有對價之性交行為及被拍攝性交行為影片，嚴重影響身心健全發展，考量黃男現行財產狀況，認為黃男應賠償精神慰撫金60萬元為適當，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
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性行為

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