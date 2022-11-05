高中老師淪洗錢詐欺犯 直接命入獄被撤...檢方抗告成功

徐姓高中老師因洗錢罪判刑6月遭拘提入獄，他聲請易服社會勞動被台中地檢否准，徐再向台中地院聲明異議，中院認為檢方沒告知本件得易服社勞有瑕疵，撤銷指揮命令；檢方不服抗告，主張徐有逃亡之虞且被害人眾多，台中高分院認為檢方已審酌情狀，撤銷原裁定發回中院，不得抗告。

徐男主張，他沒收到檢方通知才未到案，9月7日遭拘提發監，他認為檢察官沒跟他提及得聲請易服社會勞動規定，更未曉諭他是否另聲請易服社會勞動就直接發監，未履行正當程序。

徐表示，自己擔任高中老師，一時不慎將金融帳戶交給詐團使用，犯後深感悔悟、坦承犯行，且家中唯一經濟支柱，需扶養7旬父母、11歲小孩，本身也無執行顯有困難、難收矯正之效，或難以維持法秩序，確有易服社會勞動必要，聲請撤銷原發監指揮、准他就餘刑易服社會勞動。

台中地院查，徐9月7日被拘提至中檢執行科訊問時，檢方問他「今日開始執行有無意見？」「有無能力繳罰金」等，徐表示沒收到判決、身上沒錢，自己是被騙的，還要扶養父母、小孩。

中院認為，檢方沒向徐提及本案得聲請易服社會勞動或曉諭他是否另聲請，也沒在執行指揮書上記載不准徐易服社會勞動理由，無異是完全未附理由就駁回徐易服社勞聲請，也沒給他對於否准表示意見機會，導致徐無從辯駁就直接發監，不符正當法律程序，裁定撤銷。

台中地檢不服提抗告，表示檢察官8月26日傳徐到案執行，但徐並沒到案，9月7日拘提他發監後，同月14收到徐易服社勞聲請狀，並將駁回理由記載於審查表上且函覆受刑人審查意見，台中地院原裁定未審及該情狀，直接認定檢方直接發監，顯有違誤，請求撤銷原裁定。

台中高分院查，徐男9月14日具狀聲請社勞，經檢察官同月23日填具審查表，內容以「徐男是拘提到案，沒依傳喚日報到，顯有逃亡之虞，且被害人眾多，若准其易服社勞，難收矯正之效」為由否准，並函覆給徐。