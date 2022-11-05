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苗栗檢方起訴第2件賄選案「每票1千」 檢警嚴辦3天迅速起訴
吳姓男子涉嫌為苗栗縣第5選區黃姓議員候選人以每票1000元現金賄選，檢警3天前發動搜索、傳喚後，全案已迅速偵查終結，涉賄的吳姓男子和收賄的選民5人，都一併提起公訴。
檢方表示，這是苗栗地檢署在這次選舉第2件起訴的賄選案件，經檢察官黃智勇指揮苗栗縣頭份警分局、調查局苗栗縣調查站、中部地區機動工作站、刑事局偵四大隊第三隊、移民署苗栗專勤隊等單位40名司法警察，查出吳男9、10月間以每票1000元代價先後向林、吳、蔡姓選民等5人交付賄款9000元，希望對方及同戶親屬投票支持黃姓議員候選人。
現已羈押禁見的吳姓男子雖否認犯行，但收賄的選民5人都指證明確，因此將吳男提起公訴；收受賄賂的選民5人因坦承犯行、態度良好，起訴同時建請法院斟酌情形宣告緩刑。
檢方表示，隨投票日漸近，苗栗查賄團隊將繼續增強查緝能量、展現強力查賄的執法態度，苗栗地檢署呼籲，凡是提供金錢、禮品、餐宴等利益給選民作為投票對價者均屬賄選行為，請勿以身試法。請民眾勇於檢舉不法，檢舉專線0800-024099按4，共同為乾淨選舉努力。
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