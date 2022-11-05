地下匯兌集團經手27億元 6人羈押禁見

中央社／ 新北4日電

新北地院外觀。圖／聯合報系資料庫
新北地院外觀。圖／聯合報系資料庫
台灣新北地方檢察署查獲地下匯兌集團利用兩岸銀行帳戶或電子貨幣帳戶在各地地下匯兌，經手金額至少新台幣27億元，聲請羈押禁見6人，新北地院今天晚間裁定羈押禁見。

檢方調查，地下匯兌集團基於非法經營國內、外匯兌業務、洗錢詐欺犯意聯絡，以兩岸銀行帳戶或電子貨幣帳戶，2019年1月起在台北市、新北市蘆洲區、中國與菲律賓等地經營地下匯兌業務、洗錢，且協助隱匿詐欺犯罪所得。

檢方調查，犯罪集團以第三方支付、人頭公司為掩護，從事新台幣、人民幣、港幣、披索與美元等外幣匯兌業務，經手匯兌金額至少27億餘元，從中賺取匯差及手續費牟利。

檢察官2日指揮內政部警政署刑事警察局偵查第7大隊前往19處搜索，查扣現金4284萬元、價值2億餘元虛擬貨幣、手機及存摺等證物，拘提12人到案。

檢察官昨天訊問完畢後，認定被告等涉嫌從事地下匯兌違反銀行法、洗錢及詐欺等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，尚有繼續追查釐清金流必要，向法院聲押禁見杜姓女子等6名被告，另6名被告以20萬元到300萬元交保。

地下匯兌 詐欺 外匯 虛擬貨幣 洗錢

延伸閱讀

清查地下匯兌集團 驚見黑道大哥林秉文、錢帥君男友涉案

澎恰恰金主林秉文涉幫詐團洗錢1億元 300萬交保

竹縣新埔鎮代選舉爆現金買票 彭姓候選人兄弟聲請羈押

才替澎恰恰還清巨債 金主林秉文驚傳涉嫌洗錢遭逮

相關新聞

雲林褒忠自強活動涉貪涉賄 村長、課長羈押

雲林縣褒忠鄉公所辦理今年度村鄰長自強活動，承辦李姓課長疑以空白收據虛報餐費，再將虛報所得轉交樁腳綁樁，雲林地檢署連日蒐證...

親友官司纏身 男子詐騙枕邊人328萬可疏通法官被重判

郭姓男子利用妻子的表哥及弟弟官司纏身彷徨無助，2年內陸續向枕邊人騙說要給偵辦表哥涉犯過失致死案的檢警及法官等計78萬多元...

新北誤認施暴案調查報告遭疑避重就輕 警政署回應了

立委王婉諭昨午在臉書發文質疑，三重黃男遭警方誤認是通緝犯，被暴打一頓，警政署調查報告出爐，卻只強調「黃男不願告知姓名，未...

台中市議員候選人提告 曾威：遭冒名散布仇恨言論

民進黨台中市議員第3選區（烏日、大肚、龍井）候選人曾威昨天在臉書表示，最近遭人冒名在網路上散播仇恨言論，甚至出現許多子虛...

AI科技毒防高雄領航 法務部提「三減」反毒策略

高雄市政府毒品防制局與司法單位，今天舉辦「AI 科技毒防智慧高雄領航 」研討會，法務部次長林錦村表示，減少供給、需求及危...

宣導國家安全保防 調查局美女調查官征戰街頭

調查局為使國安教育有效向下扎根，今年與教育平台PaGamO合作，讓國小、國中、高中學生，利用邊打遊戲、邊學知識的方式，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。