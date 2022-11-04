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男童找女童玩猜拳涉性侵 男童父連帶被判賠80萬元
彰化縣一名12歲男童趁著保母忙碌時，跟保母照顧的6歲女童玩猜拳遊戲，贏家可以摸輸家的生殖器，男童猜贏不但摸女童生殖器還要求口交並性侵，事後女童家長報警偵辦，彰化地方法院法官裁定男童保護管束，並認為父親管教有疏失，判決父子兩人連帶賠償女童及家長合計80萬元。可上訴。
判決書指出，男童今年初在保母家，趁著中午保母忙碌時找女童玩猜拳遊戲，贏家可以摸輸家的生殖器，那天之後，女童的家長察覺愛女身心有異狀而報警，警方及專業輔導人員詢問時，女童能清楚描述男童伸手到她的褲子裡，要求她口交，輸到後來還性侵，當天晚上又找女童舌吻、生殖器在她的臀部磨蹭。
法官認為，女童記憶清晰，顯然男童行為侵害她的身體權和性自主權，影響她未來身心正常發展，情節重大，女童的家長日後要付出更多心力照顧她，男童的父親未能有效教導子女尊重他人身體權及性自主權，教養上仍有疏懈之處，因此判決男童和父親連帶賠償女童40萬元，另賠償女童的父母各20萬元。
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