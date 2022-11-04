親友官司纏身 男子詐騙枕邊人328萬可疏通法官被重判

郭姓男子利用妻子的表哥及弟弟官司纏身彷徨無助，2年內陸續向枕邊人騙說要給偵辦表哥涉犯過失致死案的檢警及法官等計78萬多元，還騙說弟弟涉犯過失傷害案和解後公訴不受理，也是他先支付250萬元給法官，妻子發覺受騙後離婚提告，郭被判3年10月徒刑，還得償還328萬多元。

檢警調查，郭男於2014年結識黃女，2016年3月間郭與前妻離婚後，兩人正式交往，並於2017年8月底至2019年3月底為夫妻關係。未料，郭利用妻子的表哥及弟弟官司纏身徬徨無助，不諳法律，且對於法院實務運作不瞭解，竟向妻子詐欺取財。

妻子的表哥因涉犯過失致死案，經台南地檢署2016年6月底提起公訴，移送台南地院審理期間，郭男竟陸續向妻子表示要給調解委員、所長、檢察官、書記官、法官等偵查費、交際費用，或給律師寫訴狀等，費用從2萬至15萬元不等，1年多來累計詐得78萬7千元。

不僅如此，妻子的弟弟因涉犯過失傷害案件，經台南地檢署2014年7月間提起公訴，後因雙方在安南區調解委員會達成和解，台南地院同年9月間判決公訴不受理。

未料，他於2017年5至6月間向妻子佯稱，2014年7月間幫忙弟弟過失傷害官司，是因先支付250萬元給承辦法官疏通的。2017年7月間在他陪同下前往郵局提領現金360萬，將其中的250萬元交付他。事後，她發覺受騙後離婚，提起刑事附帶民事賠償。

台南地院審理時，郭否認詐欺取財，他表示，自己愛面子，更有重鬱症，愛幻想，因對前妻說認識某法官第一次說謊，接著要說更多謊去圓第一個謊言。他辯稱，如果有拿對方的錢，幹麼去申請低收入戶，該筆錢是對方拿去買房子。

然而，黃女有記帳的習慣，每筆支出記得清清楚楚，再加上親人察覺有異，經由錄音佐證，認事證明確。

台南地院合議庭認為，郭男竟利用他人對於司法制度的誤解，佯稱熟識司法人員可代為關說云云，向黃女詐騙共計328萬7千元款項，除造成黃女財產損失外，又給予人民政府機關官箴敗壞觀感，嚴重影響法治社會基礎，犯罪造成危害甚烈，自應嚴加深責。