快訊

違反民俗禮儀…學校施工挖出人骨 檢方複驗：恐是年代久遠女屍

傳台灣25歲志願軍在俄烏戰爭中喪命 外交部回應了

親友官司纏身 男子詐騙枕邊人328萬可疏通法官被重判

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

郭姓男子利用妻子的表哥及弟弟官司纏身彷徨無助，2年內陸續向枕邊人騙說要給偵辦表哥涉犯過失致死案的檢警及法官等計78萬多元，還騙說弟弟涉犯過失傷害案和解後公訴不受理，也是他先支付250萬元給法官，妻子發覺受騙後離婚提告，郭被判3年10月徒刑，還得償還328萬多元。

檢警調查，郭男於2014年結識黃女，2016年3月間郭與前妻離婚後，兩人正式交往，並於2017年8月底至2019年3月底為夫妻關係。未料，郭利用妻子的表哥及弟弟官司纏身徬徨無助，不諳法律，且對於法院實務運作不瞭解，竟向妻子詐欺取財。

妻子的表哥因涉犯過失致死案，經台南地檢署2016年6月底提起公訴，移送台南地院審理期間，郭男竟陸續向妻子表示要給調解委員、所長、檢察官、書記官、法官等偵查費、交際費用，或給律師寫訴狀等，費用從2萬至15萬元不等，1年多來累計詐得78萬7千元。

不僅如此，妻子的弟弟因涉犯過失傷害案件，經台南地檢署2014年7月間提起公訴，後因雙方在安南區調解委員會達成和解，台南地院同年9月間判決公訴不受理。

未料，他於2017年5至6月間向妻子佯稱，2014年7月間幫忙弟弟過失傷害官司，是因先支付250萬元給承辦法官疏通的。2017年7月間在他陪同下前往郵局提領現金360萬，將其中的250萬元交付他。事後，她發覺受騙後離婚，提起刑事附帶民事賠償。

台南地院審理時，郭否認詐欺取財，他表示，自己愛面子，更有重鬱症，愛幻想，因對前妻說認識某法官第一次說謊，接著要說更多謊去圓第一個謊言。他辯稱，如果有拿對方的錢，幹麼去申請低收入戶，該筆錢是對方拿去買房子。

然而，黃女有記帳的習慣，每筆支出記得清清楚楚，再加上親人察覺有異，經由錄音佐證，認事證明確。

台南地院合議庭認為，郭男竟利用他人對於司法制度的誤解，佯稱熟識司法人員可代為關說云云，向黃女詐騙共計328萬7千元款項，除造成黃女財產損失外，又給予人民政府機關官箴敗壞觀感，嚴重影響法治社會基礎，犯罪造成危害甚烈，自應嚴加深責。

因郭有多次詐欺前科，在刑事部分，法官認他犯詐欺取財兩罪，累犯，應執行3年10月徒刑，他不服已上訴二審。另民事部分，法官判黃女勝訴，郭應給付328萬7000元給黃女，可上訴。

台南地院認為，郭男佯稱熟識司法人員可代為關說，向黃女詐騙共計328萬多元，造成財產損失外，又給予人民政府機關官箴敗壞觀感，犯罪造成危害甚烈，自應嚴加深責。圖／本報資料照
台南地院認為，郭男佯稱熟識司法人員可代為關說，向黃女詐騙共計328萬多元，造成財產損失外，又給予人民政府機關官箴敗壞觀感，犯罪造成危害甚烈，自應嚴加深責。圖／本報資料照

台南 詐欺 離婚

延伸閱讀

T1聯盟／維護健全環境 獵鷹與台南地檢署推法治教育

苗栗首件現金賄選案 檢方偵結提起公訴

「棒棒堂」男星傳鬧婚變　妻突宣布：已協議離婚

色情酒店業者「咬」警察！中山分局7前員警收賄最重判9年

相關新聞

雞排妹大腿抽脂「做壞了」？ 法院判她敗訴須賠90萬

「雞排妹」鄭采勻（本名鄭家純）曾與醫美診所元和雅合作，以廣告代言換免費抽脂，但事隔多年，雞排妹卻在臉書發表「在元和雅做壞...

親友官司纏身 男子詐騙枕邊人328萬可疏通法官被重判

郭姓男子利用妻子的表哥及弟弟官司纏身彷徨無助，2年內陸續向枕邊人騙說要給偵辦表哥涉犯過失致死案的檢警及法官等計78萬多元...

新北誤認施暴案調查報告遭疑避重就輕 警政署回應了

立委王婉諭昨午在臉書發文質疑，三重黃男遭警方誤認是通緝犯，被暴打一頓，警政署調查報告出爐，卻只強調「黃男不願告知姓名，未...

台中市議員候選人提告 曾威：遭冒名散布仇恨言論

民進黨台中市議員第3選區（烏日、大肚、龍井）候選人曾威昨天在臉書表示，最近遭人冒名在網路上散播仇恨言論，甚至出現許多子虛...

AI科技毒防高雄領航 法務部提「三減」反毒策略

高雄市政府毒品防制局與司法單位，今天舉辦「AI 科技毒防智慧高雄領航 」研討會，法務部次長林錦村表示，減少供給、需求及危...

宣導國家安全保防 調查局美女調查官征戰街頭

調查局為使國安教育有效向下扎根，今年與教育平台PaGamO合作，讓國小、國中、高中學生，利用邊打遊戲、邊學知識的方式，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。