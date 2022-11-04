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新北誤認施暴案調查報告遭疑避重就輕 警政署回應了

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

立委王婉諭昨午在臉書發文質疑，三重黃男遭警方誤認是通緝犯，被暴打一頓，警政署調查報告出爐，卻只強調「黃男不願告知姓名，未主動說是認錯人」，對員警壓制後暴行隻字未提，警方無檢討改革態度；警政署今午回應，強調全案定秉公處理，不避重就輕，基於偵查不公開，尊重司法偵審結果。

警政署表示，此案是新北市政府警局完成調查報告後，由警政署送至立法院，針對黃男提告部分，9月已函送新北地檢署偵辦，也對疏失員警核予行政處分，新北市警局長、三重分局長等人案發後多次探視黃男，表達關懷及慰問，當事員警則主動到三重區調解委員會申請調解，

警政署強調，對於員警違法案件絕對秉公處理、毋枉毋縱，不會避重就輕，因此案已繫屬司法機關，基於偵查不公開原則，尊重後續司法偵審結果。

王婉諭發文指出，黃男自行蒐證的影像和音檔顯示，遭壓制暴打的黃男，很明顯不停大喊「認錯人了」「我就住旁邊」「我叫黃ＸＸ」，但警政署調查報告不斷強調「黃姓男子不願告知姓名、沒有主動說是認錯人」，對於員警壓制後續行暴行隻字未提，這樣的調查報告讓人感受不到警方檢討改革的態度。

另，事後2名涉案員警並未親向黃男致歉，反而提告黃男，調解當天也試圖大事化小小事化無，說「誤會一場，賠償10萬元」，調查報告僅針對2警未依法盤查、確認黃男身分各記大過1次。

王婉諭說，她要告訴警政署及新北市政府，包庇少數違法員警的過失行為，只會加深警民之間的誤解與不信任，更無助於維繫警察聲譽，相關單位應該徹底釐清事情經過，給予應有的懲處。

內政部警政署。記者李隆揆／翻攝
內政部警政署。記者李隆揆／翻攝

王婉諭 司法

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