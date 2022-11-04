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宣導國家安全保防 調查局美女調查官征戰街頭

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局為使國安教育有效向下扎根，今年與教育平台PaGamO合作，讓國小、國中、高中學生，利用邊打遊戲、邊學知識的方式，將國家安全重視的必要性帶入日常生活中；另外，國安有獎徵答活動，也突破過往以架設單獨網站方式，改使用超過2千萬註冊會員的臉書作為活動媒介。

為實際呈現PaGamO的遊戲方式，調查局派出美女調查官陳禹函及曾婷岳擔任街訪特派員，許多民眾表示，有獎徵答的問題設計相當活潑，不如以往想像的死板嚴肅；也有民眾訝異，國家安全竟可用如此新穎的方式進行宣導，令人印象深刻。

另有民眾說，經過此次的街訪互動，想進一步了解國家安全及全民防衛的重要性，也發現調查局其實和民眾很接近，也發現調查局其實和民眾很接近，如此接地氣，和過往對調查局的刻板印象差很大。

有獎徵答活動記者會現場，調查局長王俊力局長及政戰局副局長張維新，各自率領4名單位內的尖兵，在PaGamO遊戲介面中，以回答國家安全相關問題的方式打敗滲透大魔王。

王俊力及張維新面對遊戲介面中，接連不斷出現的難題均處變不驚，雖一度與魔王陷入苦戰，但兩個單位最終仍然成功攜手打敗魔王，獲得最後勝利。

記者會最後由王俊力抽出一般民眾組及學生組獎項，獎項包含GOGORO電動機車、Apple的筆電、平板、手機，及Switch遊戲機等智慧型產品，總價約50萬元、共276個獎品。

調查局長王俊力向青年學子宣導國安保防重要性。圖／調查局提供
調查局長王俊力向青年學子宣導國安保防重要性。圖／調查局提供
調查局音樂才女曾婷岳。圖／資料照
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國安 記者會 電動機車

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