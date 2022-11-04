宣導國家安全保防 調查局美女調查官征戰街頭

調查局為使國安教育有效向下扎根，今年與教育平台PaGamO合作，讓國小、國中、高中學生，利用邊打遊戲、邊學知識的方式，將國家安全重視的必要性帶入日常生活中；另外，國安有獎徵答活動，也突破過往以架設單獨網站方式，改使用超過2千萬註冊會員的臉書作為活動媒介。

為實際呈現PaGamO的遊戲方式，調查局派出美女調查官陳禹函及曾婷岳擔任街訪特派員，許多民眾表示，有獎徵答的問題設計相當活潑，不如以往想像的死板嚴肅；也有民眾訝異，國家安全竟可用如此新穎的方式進行宣導，令人印象深刻。

另有民眾說，經過此次的街訪互動，想進一步了解國家安全及全民防衛的重要性，也發現調查局其實和民眾很接近，也發現調查局其實和民眾很接近，如此接地氣，和過往對調查局的刻板印象差很大。

有獎徵答活動記者會現場，調查局長王俊力局長及政戰局副局長張維新，各自率領4名單位內的尖兵，在PaGamO遊戲介面中，以回答國家安全相關問題的方式打敗滲透大魔王。

王俊力及張維新面對遊戲介面中，接連不斷出現的難題均處變不驚，雖一度與魔王陷入苦戰，但兩個單位最終仍然成功攜手打敗魔王，獲得最後勝利。