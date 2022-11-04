澎湖西嶼鄉長候選人涉以禮盒賄選 夫妻各以10萬元交保
澎湖縣西嶼鄉長許姓候選人涉嫌以禮盒賄選，澎湖地檢署檢察官指揮偵辦，搜索許姓候選人住處，也傳訊8名涉案犯嫌及證人，訊後申請羈押，許姓候選人夫婦以10萬元交保。
澎湖地檢署日前接獲情資，西嶼鄉長許姓候選人涉嫌以禮盒賄選，即指派檢察官黃政德指揮澎湖縣調站及警方全力偵辦，待蒐證時機成熟後，申請搜索票至許姓候選人競選總部及住處搜索，查扣手機紀錄、名冊等證物。
檢察官訊問後，認定許姓候選人夫婦涉嫌於8月中下旬，贈送價值500元禮盒及貼有「西嶼鄉長許姓參選人贈」字樣的原子筆、含競選文宣的口罩等物給西嶼鄉內5名村長，請託支持，涉違反選罷法第99條第1項投票行賄罪，因此向澎湖地方法院聲請羈押。
澎湖地方法院審理後，認為許姓夫婦具有犯罪嫌疑，有羈押的原因，尚無羈押的必要，裁定各以10萬元交保。
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