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陸軍上兵作操閒聊遭糾正 持鐵椅丟副班長右手阻擋受傷

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

洪姓男子在陸軍八軍團橋梁營營部擔任上兵食勤兵，去年4月27日在台南新化知義營區從事體能活動，與鄰兵聊天，遭下士陳姓副班長糾正「你注意一點」而暴怒，竟拿鐵製折疊椅甩向陳，陳以右手阻擋而受傷，洪否認對上官施強暴犯行，現場士兵指證歷歷，台南地院判他4月徒刑。

洪於2019年10月1日入伍，在陸軍第八軍團五四工兵群橋梁營營部連擔任上兵食勤兵，去年6月1日退伍。他說，當天在部隊戰技館實施體能活動，陳站在伊後面，跟他說「你注意一點」，隨後被林姓士官長叫去旁邊罰站，又說「你不想站就站來我前面」，他反問林為何副班長要他注意一點、是什麼意思。

他辯稱，他覺得明明就是做的好好的，為什麼要管他，林叫他去旁邊休息，他就拿鐵椅要到部隊的右前方休息，他要坐下來了，沒有往部隊移動，也沒有拿鐵椅丟或甩。他否認對上官施暴，指當下陳衝出來，陳衝過來直接把椅子用手推開、撥掉而飛出去。

陳表示，當天在部隊的戰技館內做體能活動，人數約30至50人，值星官即林姓士官長在帶他們做暖身操，洪在他的前面，跟鄰兵嘻笑打鬧，他以言語糾正洪說：「你不要那麼白目，注意一點」。之後，洪又被林糾正，告知洪如果不想暖身，去旁邊罰站，洪就去旁邊罰站。

陳說，洪大聲說剛剛遭言語糾正，他跟對方講說：「今天你自己做了什麼事情，你不知道嗎，你不知道你做什麼事情，我去點你嗎」，他想要走過去跟對方對質，洪就去隊列旁邊拿鐵椅丟過來，他右手順勢去揮掉，就擋下來，鐵椅撞到他右手前臂。當晚至新化醫院急診室就診，經醫師診斷受有右前臂鈍挫傷。

除陳之外，林等多位證人出面作證，驗傷證明與陳所述以右手前臂抵擋洪丟出的鐵椅情節相符，認事證明確。

台南地院審酌，洪於案發時為現役軍人，本應遵守法紀，竟僅因細故即恣意對上官施暴，損及部隊團結、領導威信，影響部隊領導統御及軍隊紀律維護，行為很不應該，並考量其素行、犯罪的動機、手段、所生危害，及犯後於憲兵隊詢問時坦承犯行，但在偵訊及本院審理時改口否認、飾詞卸責，難認有悔改之意。認他犯對上官施強暴罪，處4月徒刑，可易科罰金，可上訴。

台南地院審酌，洪案發時為現役軍人，竟僅因細故即恣意對上官施暴，犯後於憲兵隊詢問時坦承犯行，但在偵訊及本院審理時改口否認，認他犯對上官施強暴罪，處4月徒刑。聯合報系資料照
台南地院審酌，洪案發時為現役軍人，竟僅因細故即恣意對上官施暴，犯後於憲兵隊詢問時坦承犯行，但在偵訊及本院審理時改口否認，認他犯對上官施強暴罪，處4月徒刑。聯合報系資料照

台南 士官長 陸軍

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