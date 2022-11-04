雲林褒忠鄉自強活動涉貪及賄選 鄉長交保、課長和村長羈押

雲林縣褒忠鄉辦理111年度村鄰長自強活動，承辦李姓課長疑以空白收據虛報餐費，再將虛報所得財物轉交樁腳綁樁，案經雲林地檢署查賄小組連日蒐證，昨天兵分多路帶回10餘名村鄰長及李姓課長，今天再傳訊陳姓鄉長，訊後陳姓鄉長被諭令20萬元交保，李課長及張姓村長被依貪汙罪及違反選罷法聲押獲准。

雲林地檢署檢察官黃薇潔掌握忠鄉選舉疑有賄選，即指揮雲林調查站、虎尾分局、海巡署雲林查緝隊展開蒐證，調查褒忠鄉陳姓鄉長候選人等人疑涉賄選、貪污，約談褒忠鄉公所李姓課長(54歲)、4名村長、10餘名鄰長到案說明。

檢察官訊問後，認為陳姓鄉長、李姓課長、張姓及陳姓村長，均涉嫌違反選罷法及貪污治罪條例，李姓課長、張姓及陳姓村長有羈押必要，向法院聲請羈押，陳姓鄉長訊後諭令20萬元具保候傳，其餘人則請回。法院裁定李姓課長、張姓村長羈押，陳姓村長15萬元具保候傳。

雲林地檢署指出，陳姓鄉長、李姓課長、張姓及陳姓村長等人明知褒忠鄉公所111年度村鄰長自強活動並未舉辦餐會，竟由李姓課長、張姓及陳姓村長持某餐廳空白收據，偽造不實消費紀錄，向褒忠鄉公所申請餐會費用，以此方式詐取財物後，再轉交於給樁腳，以綁樁賄選。

褒忠鄉長選舉這次除現代陳姓鄉長尋求連任，只有另一人和他競爭，兩人對決普遍看好陳姓鄉長，選情也相對單純，昨天傳出這起貪汙、賄選案引起地方震驚，昨天晚上陳姓鄉還在臉書PO文，指到昨晚仍照常認真跑行程，並要支持者 不用擔心，以此來表明自身清白。今天他則被以20萬元交保候傳。

至於李姓課長疑涉以空白收據向公所請款之事，檢警仍將再進一調查金流來源和去處，以釐清相關刑責。