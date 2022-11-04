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【即時短評】林智堅抄襲論文案「一鍵不按」 法官到底想辦不想辦？

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

調查官余正煌自訴新竹市前市長林智堅論文違反著作權法，法官第一次開庭就要求訴訟代理人提供「林智堅真實姓名」，不然駁回自訴案，法曹查閱戶政資料，是在行使法定職權，一起手就為余正煌設下障礙，到底想辦不想辦？

司法警察、檢察官、法官享有查詢戶役政、金融帳戶的權力，只要是為了辦案，都在保障人民憲法上的訴訟權；就個案說，只須輸入授權密碼再以鍵盤敲、選字元，可得出特定人別、戶籍所在地、入出境紀錄，可惜法官一鍵不按。

司法院前副秘書長周占春在國民法官法庭揭牌時說，司法準備好迎接新制與地方戶政機關聯繫，證明法官查戶政資料方便無阻，蔡政府推動司法改革政策，目的是要讓人民更親近司法，法官對個案的態度，卻讓改革變成奢談。

明明有「合法」方式知道林智堅的個資，卻逼余正煌循「可能不合法」的管道探聽才准許自訴案繼續，法官分案閱卷後第一次產生的自由心證是什麼？當事者好奇，關注者更生疑。

一本碩士論文的智慧財產權，無孿生的可能性，林智堅抄襲案有高度的政治背景，但法官並無義務去考量判決、庭期所造成的政治性影響，然而，法官領國家俸祿，卻有結案的義務，讓余正煌可以攻，讓林智堅可以守，讓案件審結。

太陽花學運誘發官員殺人未遂的自訴風潮，民眾陳抗受阻，以「行政院北平東路後門指揮官」為自訴案被告討伐行政院長，理應視為濫訴；著作權案一造是調查官，一造是政治人物，法官劈頭像在問「林智堅是誰」，不滑稽嗎？

新竹市前市長林智堅。圖／聯合報系資料照片
新竹市前市長林智堅。圖／聯合報系資料照片

林智堅 司法院 余正煌

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