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嘉義一日查獲5起賄選案件 再羈押1里長候選人

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義地檢署主任檢察官江金星表示，嘉義地檢署秉持「有效查賄，就是最好的反賄選宣導」，在一天當中在嘉義市、嘉義縣共查獲5起賄選案，再羈押1名里長候選人。記者李宗祐／翻攝
嘉義地檢署主任檢察官江金星表示，嘉義地檢署秉持「有效查賄，就是最好的反賄選宣導」，在一天當中在嘉義市、嘉義縣共查獲5起賄選案，再羈押1名里長候選人。記者李宗祐／翻攝
嘉義地檢署秉持「有效查賄，就是最好的反賄選宣導」，在一天當中在嘉義市、嘉義縣共查獲5起賄選案，再羈押1名里長候選人。嘉義地檢署強調，查賄沒有中場休息，絕不姑息任何敗壞選風的不法情事。

嘉義地檢署表示，由檢察官江炳勳指揮嘉義市警方，偵辦嘉義市鹿寮里長陳姓候選人涉嫌於今年9月間，以每票1千元向選民現金買票尋求支持，經查賄團隊執行搜索、傳喚、訊問後，認為涉犯選罷法投票行賄罪，犯嫌重大，有滅證勾串之虞，於昨日深夜，向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准，另到案選民13人請回。

檢察官張建強、吳心嵐指揮嘉義市調查站、嘉義市警方，偵辦嘉義市議員李姓候選人的林吳姓樁腳涉及以每票1千元向選民現金買票，要求支持該名市議員候選人，經查賄團隊傳喚、訊問後，認為涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，以5萬元交保，另到案者8人請回。

檢察官柯文綾指揮嘉義縣調查站、嘉義縣警方偵辦嘉義縣某議員候選人的賴姓、王姓樁腳共同涉嫌以每票1千元向選民現金買票，經查賄團隊執行搜索、傳喚、訊問後，認為賴、王均涉犯選罷法之投票行賄罪，犯嫌重大，各以5萬元交保，到案選民8人請回。

檢察官簡靜玉指揮嘉義縣調查站、嘉義縣警方，偵辦嘉義縣朴子市雙溪里長候姓候選人的侯姓樁腳涉及以每票3千元向選民現金買票案，經查賄團隊搜索、傳喚、訊問後，認為侯姓樁腳涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，以8萬元交保，到案選民5人均請回。

檢察官邱朝智指揮嘉義縣調查站、嘉義縣警方及移民署嘉義縣專勤隊，偵辦嘉義縣新港鄉共和村長某候選人的洪姓樁腳涉嫌以每票2千元代價向選民現金買票，要求支持某特定村長候選人案，經查賄團隊執行搜索、傳喚、訊問後，認為洪姓樁腳涉犯選罷法投票行賄罪，犯嫌重大，有滅證勾串之虞，於昨日晚上，向嘉義地院聲請羈押禁見，法院訊問後裁定6萬元交保，另到案選民11人請回。

嘉義地檢署表示，迄今已起訴3案件（中埔鄉某村長蔡姓候選人涉嫌「搓圓仔湯」、竹崎鄉某村長戴姓候選人涉嫌以每桌4千元招待鄰長、嘉義市某里長吳姓候選人涉嫌現金賄選等）共8人，聲押獲准6人，交保15人，絕不使心存僥倖者有機可乘，呼籲民眾檢舉賄選、維護民主。地檢署檢舉專線（05）2752548、傳真專線(05)2780445或免費專線0800-024-099轉4。

樁腳 賄選 嘉義市選舉 嘉義縣選舉 2022大選

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