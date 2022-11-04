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男摑妻釀父子3人打成一團 2兒「傷害尊親屬」要坐牢
陳姓男子要求妻子幫他買晚餐遭拒，竟毆打妻子，2個兒子看不過去與他大打出手、互控傷害，結果2個兒子涉傷害直系尊親屬罪，被判拘役須坐牢，他獲判拘役30天，可易科罰金。他拒絕與兒子調解，也不服判決，提出上訴，但高雄地方法院駁回他的上訴。
判決指出，去年8月22日凌晨，陳姓男子在高雄市鳳山區住處，要妻子幫他去買便當，妻子拒絕，他便摑打妻子；2個兒子認為他長期一再打母親，看不過去，大兒子先拿玻璃瓶砸他後腦，小兒子也衝來打他眼睛，但不慎撞及桌腳跌倒，遭他壓在地上毆打成傷。
警方據報陳家發生家庭暴力事故，將父子3人帶回調查，父子互控傷害，今年5月，高雄地方法院依傷害罪，判決陳姓男子拘役30天，可易科罰金，但2個兒子因傷害尊親屬罪，分別判刑35天、30天，不能易科罰金得坐牢。
2個兒子沒提上訴，倒是陳姓男子不滿兒子打他，不願和兒子調解，並聲稱是兒子打他，他沒打兒子，兒子的傷是工作受傷，提出上訴。
二審法官表示，家暴防治法對傷害罪無科處刑罰規定，因此依刑法論處；衡量陳的智識程度、家庭經濟狀況，加上犯罪動機、手段、情節及兒子受傷狀況，認為用法皆無違誤，量刑也妥適，駁回陳的上訴，全案定讞。
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