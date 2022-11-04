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澎湖查賄 鄉長候選人涉送禮盒10萬元交保

中央社／ 澎湖縣4日電

澎湖選情競爭激烈，澎湖地檢署今天宣布查獲西嶼鄉許姓鄉長候選人涉嫌以送禮盒賄選，搜索查扣有手機電磁紀錄、名冊等，許姓鄉長候選人與其黃姓配偶以各新台幣10萬元交保。

澎湖地檢署發布訊息指出，檢方日前接獲檢舉情資，澎湖西嶼鄉許姓鄉長候選人涉嫌以禮盒賄選之情事，指派檢察官黃政德指揮澎湖縣調查站、白沙警分局、刑事警察局與刑大科技偵查隊組專案小組展開偵辦。

專案小組昨天在時機成熟，持澎湖地院核發搜索票，分赴許、黃夫婦的競選總部及住處搜索，查扣手機電磁紀錄、名冊等證物，也同步傳訊涉案犯嫌及證人共8人。

檢方訊問後，認定許姓鄉長候選人及其黃姓配偶涉嫌於8月共同前往贈送價值500元的禮盒，禮盒內貼有候選人競選標語的原子筆、文宣口罩等物給鄉內的5名村長，並請託支持，涉違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押，裁定各10萬元交保。

澎湖地檢署表示，距離選舉投票日倒數，檢方查賄團隊將持續秉持「強力查賄就是最佳的反賄選」，針對受理的賄選案件嚴查速辦、強力執法。同時籲請民眾見聞賄選情事勇於檢舉，營造一個公平、公正、公開的選舉。

賄選 澎湖縣選舉 2022大選

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