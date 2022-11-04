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父子竊電挖礦 台電索賠2507萬餘元勝訴

中央社／ 台北4日電

台電示意圖。 聯合報系資料照
台電示意圖。 聯合報系資料照
楊姓父子3人被控私自接電「挖礦」取得虛擬貨幣台電台北北區營業處求償新台幣2507萬餘元，士林地方法院認為，楊姓父子3人使台電受有電費損害，日前全數判准。可上訴。

士林地方法院判決書指出，台電向法院提出求償訴訟，主張楊姓男子自民國107年至109年間，以他人名義承租新北市淡水區、三芝區的4處房屋，再從台電變壓器、接戶線私自接電進房屋內。

台電主張，楊男的2名兒子負責安裝挖礦機及接通所竊取的電能，並不定期檢查挖礦機運作是否正常，請求楊男父子3人賠償電費損失。

承審法官認為，楊姓父子3人在刑事案件中已坦承竊電供挖礦機使用，而3人竊電受有少繳電費的利益，並導致台電受有損害，應負起侵權行為賠償責任。

法官認為，台電依竊電者使用各項設備的性質、瓦特數或馬力數、供電時間的臨時電價核算竊電電費，符合規定，因此判決楊姓父子3人連帶賠償新台幣2507萬9308元。可上訴。

另外，楊姓父子3人也在桃園租屋竊電挖礦，台電發現後求償。桃園地方法院8月間判決父子3人須給付台電1426萬1280元電費。可上訴。

台電 虛擬貨幣

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