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南投縣里長候選人送百元雞蛋禮盒 選民被傳喚才知代誌大條了

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣有里長候選人送百元雞蛋禮盒拜託選民支持，候選人和選民全被帶回偵訊。此為示意圖。記者江良誠／攝影
南投縣有里長候選人送百元雞蛋禮盒拜託選民支持，候選人和選民全被帶回偵訊。此為示意圖。記者江良誠／攝影
南投地檢署查察賄選，昨天查到埔里鎮、名間鄉各有一名里長、村長候選人送100元雞蛋禮盒和舉辦宴會，要求選民投票支持，檢察官傳喚候選人、選民、證人到案，訊後兩名候選人各以1萬元、3萬元交保，受賄選民訊後請回。

南投地檢署主任檢察官李俊毅說，目前受理選舉賄選已有130多件，村里長、縣議員、代表賄選各佔約3成，大多以現金、致贈禮品為主。選舉投票日剩20多天，選情激烈地區白熱化，最近檢舉賄選情資不斷湧入，查察假訊息也是調查重點，尤其是網路假訊息、不實文宣，已有兩件在臉書等社群網路散布不實言論和謠言案，檢察官訊後已經起訴。提醒民眾勿散布或轉傳不實訊息，以免違法。

南投地檢署檢察官簡汝珊昨天指揮南投調查站、埔里、仁愛等警分局，偵辦埔里鎮某里長候選人涉嫌在9月間，分送市價100元雞蛋禮盒，向選區有投票權之選民交付賄賂，請求投票支持，通知該里長候選人、選民、證人共14人到案，釐清案情，有選民唉嘆「只是拿幾顆雞蛋，沒想到代誌這大條」。

檢察官鄭宇軒指揮南投警分局、南投縣調查站，偵辦名間鄉某村長候選人在10月初某日，邀約選民到名間鄉一家餐廳，擺下每桌5000元之菜色，宴請選民，席間並拜託選民投票支持，而交付不正利益。檢方通知村長候選人、選民、證人共5人到案，查明案情。

有候選人指稱，南投傳出有候選人以每票5000元價碼，搭配鄉長、村長候選人，以「一條龍」方式賄選。南投地檢署表示，目前檢舉案中並無相關情資，民眾如有相關訊息，可向檢方檢舉，對於檢舉人之身分嚴格保密，因檢舉而查獲賄選者，可獲得最高500萬元檢舉獎金。買票賄選最高可判處10年有期徒刑，賣票也可判處3年有期徒刑，南投地檢署檢舉賄選專線：049-2242276、傳真機：049-2242976、電子信箱：ntcmail@mail.moj.gov.tw。

南投地檢署受理130多件選舉賄選案。圖／本報資料照片
南投地檢署受理130多件選舉賄選案。圖／本報資料照片

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