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台中今年酒駕已高達7773件 下周一立冬將擴大取締

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

下周一（11月7日）就是農曆立冬，習俗吃薑母鴨、燒酒雞及羊肉爐進補，台中警方為防範酒駕將於7日擴大執行取締酒駕勤務，預計夜間在台74線快速道路銜接平面路段設置路檢點；警方也統計，今年1月至10月台中取締酒駕7773件，比去年成長百分之21，呼籲民眾切勿酒駕。

台中市警局交通大隊指出，11月7日為農曆立冬，過去執勤經驗當天常有民眾因進補，吃包含米酒的料理發生酒駕事故，因此當天將在台74線快速道路銜接平面的路段，採「封閉式」方式設置路檢。

警方說，除路檢點外，同時結合大型重機車巡邏勤務提高見警率，若發現有車輛違規會引導下匝道取締，同時維持交通秩序也防範酒駕行為。

交大也統計，今年1月至10月已經取締酒駕7773件，比去年同期增加1357件，約成長百分之21，顯見民眾仍存有酒駕僥倖心態。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方攔檢酒測示意圖。圖／警方提供
警方攔檢酒測示意圖。圖／警方提供

酒駕 立冬

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