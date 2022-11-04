快訊

提早終結交通黑暗期！ 交長：國1五堵到汐止主線11月7日全面通車

評／《流麻溝》是洗腦之作？他指電影顛覆「她們」的形象

MLB／太空人開轟加美技險勝先聽牌 韋蘭德世界大賽終於贏了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男監獄內走不停遭上銬 法官裁定不准：銬「手」不能避免「腳」走

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

陳姓男子涉恐嚇取財案羈押在監獄，他半夜不睡不斷跺步，影響別人休息，值勤人員先將陳上手銬，事後再向法院補正程序，台北地院審理認為，將陳上手銬無法阻止陳不斷地走動，裁定不准對陳上手銬。

看守所陳報說，陳2022年10月25日深夜在舍房不斷走動，影響同房收容人休息，26日0時35分將陳帶至中央台觀察，陳還是不斷走動，陳告知值勤人員無法控制，值勤人員經勸導無效後，為避免他擾亂秩序，對他施用手銬。

法律規定，刑事被告有脫逃、自殘、暴行、擾亂秩序之虞，可先上戒具，並即時陳報給法院裁定，如果法院不核准的話，應立即停止使用戒具。

法院裁定書指出，陳2022年10月20日執行羈押，看守所對陳施用手銬，但施用手銬能否達到避免陳不斷走動的行為，實在很可疑。

此外，陳自述無法控制而不斷走動，看守所應依羈押法規定儘速安排醫事人員評估他的身心狀況等，並提供適當協助，陳沒有要上手銬束縛身體處分的必要性，看守所的陳報事項依法不予准許，可抗告。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

監獄

延伸閱讀

高薪當餌囚禁凌虐 警再逮求職詐騙8嫌救32人

台南佛堂縱火釀7死2傷 凶嫌腳踢舍房、搶奪辣椒水

影／求職遭詐騙集團囚禁凌虐 淡水警攻堅救出26人

最貪調查官徐宿良100萬元交保確定 高院：羈押次數用盡

相關新聞

國民法官制將上路 法官：心理照顧制度建立易遭忽略

隨著國民法官制度即將上路，倒數的滴答聲催促著第一線基層司法人員加快各種制度的建置。當然也包括各種能讓國民法官順利上路的軟硬體，如法庭語音辨識和法庭影音回放，讓國民法官可以隨時檢視法庭上的一舉一動。在這些科技面、硬體面的大幅進步之外，卻還有一塊是必須小心翼翼接住，也該柔軟對待的，也就是國民法官的心理照顧。

兒遭一刀貫穿胸腔慘死…癌母生前求判死 法官判凶嫌15年定讞

男子洪東陽不滿工程行顏姓同事恐嚇、嗆聲「不然來輸贏」，手拿水果刀跨大步伐衝向顏猛刺，其中一刀幾乎貫穿胸腔，顏送醫急救仍不...

澎恰恰金主林秉文涉幫詐團洗錢1億元 300萬交保

替藝人澎恰恰處理債務的金主林秉文，因牽涉一筆一億元的詐騙集團洗錢金流，2日在新北檢指揮下，被刑事局逮捕，據了解，檢警查扣...

南投縣里長候選人送百元雞蛋禮盒 選民被傳喚才知代誌大條了

南投地檢署查察賄選，昨天查到埔里鎮、名間鄉各有一名里長、村長候選人送100元雞蛋禮盒和舉辦宴會，要求選民投票支持，檢察官...

台中今年酒駕已高達7773件 下周一立冬將擴大取締

下周一（11月7日）就是農曆立冬，習俗吃薑母鴨、燒酒雞及羊肉爐進補，台中警方為防範酒駕將於7日擴大執行取締酒駕勤務，預計...

男監獄內走不停遭上銬 法官裁定不准：銬「手」不能避免「腳」走

陳姓男子涉恐嚇取財案羈押在監獄，他半夜不睡不斷跺步，影響別人休息，值勤人員先將陳上手銬，事後再向法院補正程序，台北地院審...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。