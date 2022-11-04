男監獄內走不停遭上銬 法官裁定不准：銬「手」不能避免「腳」走

陳姓男子涉恐嚇取財案羈押在監獄，他半夜不睡不斷跺步，影響別人休息，值勤人員先將陳上手銬，事後再向法院補正程序，台北地院審理認為，將陳上手銬無法阻止陳不斷地走動，裁定不准對陳上手銬。

看守所陳報說，陳2022年10月25日深夜在舍房不斷走動，影響同房收容人休息，26日0時35分將陳帶至中央台觀察，陳還是不斷走動，陳告知值勤人員無法控制，值勤人員經勸導無效後，為避免他擾亂秩序，對他施用手銬。

法律規定，刑事被告有脫逃、自殘、暴行、擾亂秩序之虞，可先上戒具，並即時陳報給法院裁定，如果法院不核准的話，應立即停止使用戒具。

法院裁定書指出，陳2022年10月20日執行羈押，看守所對陳施用手銬，但施用手銬能否達到避免陳不斷走動的行為，實在很可疑。