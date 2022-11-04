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兒遭一刀貫穿胸腔慘死…癌母生前求判死 法官判凶嫌15年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子洪東陽不滿工程行顏姓同事恐嚇、嗆聲「不然來輸贏」，手拿水果刀跨大步伐衝向顏猛刺，其中一刀幾乎貫穿胸腔，顏送醫急救仍不治，一、二審依殺人罪判洪15年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

洪、顏為工程行同事，平日相處不睦，去年9月1日下午6時許，雙方在宿舍發生口角，顏恐嚇洪要給他教訓，用台語嗆「不然來輸贏」。

洪心生不滿離去，到便利商店購買水果刀，再返回宿舍時，見顏站在路邊低頭滑手機，跨大步伐走向顏，拿水果刀猛刺顏的肩胛、後背，待顏不支倒地後，他將水果刀丟在水溝內，回宿舍打包行李離去，顏送醫急救仍身亡。

洪否認犯行，供稱「我只是想要教訓顏，沒有要殺死他」，當時因為顏出言羞辱、恐嚇，他才會買刀防身、攻擊。

法院指出，根據法醫解剖鑑定報告，顏身中3刀，其中一刀幾乎貫穿整個胸腔，為致命傷，並勘驗監視器畫面，確認洪有殺人犯意。

顏的阿姨指出，顏死狀非常淒慘，傷口深有10幾公分，甚至連刀柄插進去都不夠長，可見洪手段殘忍，而顏的母親罹患癌症，又痛失兒子，加劇病情惡化也過世，顏母生前沒有聽到洪道歉，遺言是希望她兒子是最後一個犧牲者，喪失至親之痛，讓她每天生不如死，請求判洪死刑或無極徒刑。

一、二審認為洪情緒控管不佳，僅因口角就殺害無深交的同事，依殺人罪判15年徒刑，最高法院駁回上訴而定讞。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

恐嚇 殺人

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