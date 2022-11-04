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高雄15歲少女翹家拉黑母姊手機 警靠珍珠奶茶誘她現身

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名15歲少女翹家輟學還拉黑母姊手機，少年隊警方靠珍珠奶茶引誘她現身，規勸她返家。記者石秀華／翻攝
高市一名15歲少女翹家輟學還拉黑母姊手機，少年隊警方靠珍珠奶茶引誘她現身，規勸她返家。記者石秀華／翻攝
高市一名15歲少女因不喜歡讀書，時常輟學還晚回家，只要母姊打電話催她返家，就拒接家人來電還拉黑手幾；上個月23日，少女翹家，家人和校方擔心少女學壞通報少年隊，警方7天後，透過少女臉書動態，以珍珠奶茶成功引誘她出面，順利規勸她返家。

高市少年警察隊警方上月23日接獲校方通報，指一名就讀國二的少女15歲少女輟學後離家失蹤，立即啟動緊急協尋機制。

警方查訪少女離家原因，發現少女離家後，有多達7天未按時到校，造訪少女的家庭後，發現少女先前即有時學時輟的現象；少女外出時，曾答應母親和姊姊會在晚上10時前回家，也會乖乖上學，但少女卻失約，晚回家和母親爭吵，長時間下來，少女偏差行為常釀親子衝突，甚至拒接拉黑母、姊電話。

少女離家後，家人擔心她交上壞朋友，誤入歧途，請求警方協助找人；警方透過學校和同儕，10月31日找到少女的臉書，透過臉書聯繫少女，獲悉她住在女性友人家中，在聊天過程中，得知少女喜歡喝珍珠奶茶，以請喝珍珠奶茶為由，約少女碰面。

少年隊員警和少女碰面後，細心關懷輔導，少女深覺因翹家逃學和母親關係交惡，透露和姐姐年齡相差10餘歲，姊妹倆無法談心，和朋友相處比較無壓力，又可肆無忌憚的聊天，沒生活費就和朋友參與廟會活動，從來不知廟會潛藏的風險。

少女經警方勸說，得知母親和姊姊也擔心她在外安危後，答應返家，和母姊修補關係。

高市警局少年隊員警和翹家的15歲少女碰面後，細心關懷輔導，讓她答應返家，和母姊修補關係。少女記者石秀華／翻攝
高市警局少年隊員警和翹家的15歲少女碰面後，細心關懷輔導，讓她答應返家，和母姊修補關係。少女記者石秀華／翻攝
高市警局少年隊員警和翹家的15歲少女碰面後，細心關懷輔導，告知少女，母親和姊姊也擔心她在外安危，少女才答應返家。記者石秀華／翻攝
高市警局少年隊員警和翹家的15歲少女碰面後，細心關懷輔導，告知少女，母親和姊姊也擔心她在外安危，少女才答應返家。記者石秀華／翻攝

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