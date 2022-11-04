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澎恰恰金主林秉文涉幫詐團洗錢1億元 300萬交保

聯合報／ 記者廖炳棋柯毓庭／台北即時報導

林秉文（右）一直都在協助澎恰恰整合債務。圖／摘自IG
林秉文（右）一直都在協助澎恰恰整合債務。圖／摘自IG
替藝人澎恰恰處理債務的金主林秉文，因牽涉一筆一億元的詐騙集團洗錢金流，2日在新北檢指揮下，被刑事局逮捕，據了解，檢警查扣7000多萬元現金，並將林秉文及其他10餘名涉案共犯移送，檢方訊後裁定300萬元交保。

綽號「鱸鰻」的林秉文是金星集團董事長，年輕時是出身蘆洲的角頭，近年因為替澎恰恰處理上億元債務聲名大噪，10多年前林秉文捲入米迪亞暴龍隊打假球案，被高院依詐欺取財罪判刑2年，隨後他轉往澳門賭業發展，與洗米華成為好朋友變賭業大亨，近年回台發展。

澎恰恰的債務因為債主眾多，一度難以處理，林秉文出面後替他與債主協調，承諾有協商的債主，先給兩成現金，剩餘債務換成PG TALK必礦股權，日後缺錢都可原價換回，因此澎恰恰債務暫時未再起風波。

檢警日前調查一起詐騙集團案，發現一筆約一億元金流，透過購買林秉文名下公司「PGtalk」的虛擬幣洗錢，檢警2日前往蘆洲逮人，另逮10餘名共犯，其中搜索一名共犯時，藝人錢帥君在場，但僅列為關係人，並非嫌疑人。

詐騙集團 洗錢 林秉文

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