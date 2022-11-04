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苗栗首件現金賄選案 檢方偵結提起公訴
苗栗地檢署檢察官張亞筑偵辦苗栗市文勝里里長候選人林永發現金賄選案，今天偵查終結，將被告林永發提起公訴，這也是苗栗縣首見被起訴的賄選案件。
檢方指出，全案經指揮苗栗縣警察局刑事警察大隊、苗栗分局共同偵辦，查獲林永發於111年10月19日下午以每票新台幣1千元為代價，向里內選民劉曾梅英交付賄賂共6千元，希望劉曾梅英全戶投票支持其參選里長。
林永發、劉曾梅英均坦承犯行，並提出6千元賄款扣押，檢察官考量林永發犯後坦承犯行、態度良好，起訴同時也建請法院依法減刑；選民劉曾梅英部分則酌情給予職權不起訴處分。
專案小組於案發隔天查獲後，以嚴查速辦的態度蒐集相關事證，於兩週內迅速提起公訴，期能以此嚇阻有心以金錢或不法勢力影響選舉之人，切莫以身試法。
檢方也呼籲，舉凡提供金錢、禮品、餐宴等利益予選民以為投票之對價者，均屬賄選行為，請勿以身試法。本署對於所有檢舉賄選案件均有嚴謹之保密措施，請民眾勇於檢舉不法（檢舉專線：0800-024099按4），共同為乾淨選舉努力。
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