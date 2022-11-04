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彰化市長選舉充斥假民調？ 張東正告黃玉芬操作棄保

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣彰化市無黨籍市長候選人張東正，今天按鈴申告國民黨候選人黃玉芬涉嫌廣發假民調，操作「棄張保黃」效應，張東正要求黃玉芬應該即刻宣布退選；黃玉芬表示，她的民調皆有所本，另有民調顯示藍綠支持者都已歸隊，張東正參加黨內初選失敗，不認輸又亂指控是沒有用的。

張東正指出，黃玉芬慣用抹黑、造謠的選舉手法，2020年立委選舉，黃玉芬的助理曾製作張瀚天、黃秀芳的黑函，製造張、黃二人互相攻擊的假象，檢警查獲送辦，她的助理都被判刑，可見黃玉芬是「法院認證」的選舉奧步慣犯。

張東正又說，過去兩天，黃玉芬透過網路平台及新聞媒體散發假民調，對外聲稱張東正支持度不到5%，她跟林世賢只有些微差距，還廣發文宣稱他與民進黨高層暗通款曲，要選民「棄張保黃」，國民黨彰化縣黨部昨已聲明未做過黃玉芳所公布的民調，接下來黃玉芬應說清楚他和哪一名民進黨高層接觸。

「選舉不需要做到這樣骯髒。」張東正說，他這次參選從未主動攻擊其他候選人，很多人吃定他脾氣好，無所不用其極打擊他，黃玉芬種種不實文宣顯示她已經涉犯選罷法意圖使人不當選，他被迫反擊。

張東正提告後，黃玉芬在彰化市回應，張東正簽名參加國民黨黨內民調，她勝出，張東正不認輸，執意競選市長被國民黨開除黨籍，她請問張東正的誠信在哪裡？況且她引用的民調數據皆有所本，另有某基金會民調顯示藍綠已經歸隊，台北市長候選人黃珊珊也被邊緣化，彰化市長選舉的事實就是如此，她並未說錯。

彰化縣彰化市無黨籍市長候選人張東正按鈴控告國民黨市長選人黃玉芬違反選罷法。記者簡慧珍／攝影
彰化縣彰化市無黨籍市長候選人張東正按鈴控告國民黨市長選人黃玉芬違反選罷法。記者簡慧珍／攝影
彰化縣彰化市無黨籍市長候選人張東正今指控國民黨市長選人黃玉芬散發假民調，操作效棄效應影響選舉。記者簡慧珍／攝影
彰化縣彰化市無黨籍市長候選人張東正今指控國民黨市長選人黃玉芬散發假民調，操作效棄效應影響選舉。記者簡慧珍／攝影

張東正 黃玉芬 彰化縣選舉 2022大選

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