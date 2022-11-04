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彰化市長選舉充斥假民調？ 張東正告黃玉芬操作棄保
彰化縣彰化市無黨籍市長候選人張東正，今天按鈴申告國民黨候選人黃玉芬涉嫌廣發假民調，操作「棄張保黃」效應，張東正要求黃玉芬應該即刻宣布退選；黃玉芬表示，她的民調皆有所本，另有民調顯示藍綠支持者都已歸隊，張東正參加黨內初選失敗，不認輸又亂指控是沒有用的。
張東正指出，黃玉芬慣用抹黑、造謠的選舉手法，2020年立委選舉，黃玉芬的助理曾製作張瀚天、黃秀芳的黑函，製造張、黃二人互相攻擊的假象，檢警查獲送辦，她的助理都被判刑，可見黃玉芬是「法院認證」的選舉奧步慣犯。
張東正又說，過去兩天，黃玉芬透過網路平台及新聞媒體散發假民調，對外聲稱張東正支持度不到5%，她跟林世賢只有些微差距，還廣發文宣稱他與民進黨高層暗通款曲，要選民「棄張保黃」，國民黨彰化縣黨部昨已聲明未做過黃玉芳所公布的民調，接下來黃玉芬應說清楚他和哪一名民進黨高層接觸。
「選舉不需要做到這樣骯髒。」張東正說，他這次參選從未主動攻擊其他候選人，很多人吃定他脾氣好，無所不用其極打擊他，黃玉芬種種不實文宣顯示她已經涉犯選罷法意圖使人不當選，他被迫反擊。
張東正提告後，黃玉芬在彰化市回應，張東正簽名參加國民黨黨內民調，她勝出，張東正不認輸，執意競選市長被國民黨開除黨籍，她請問張東正的誠信在哪裡？況且她引用的民調數據皆有所本，另有某基金會民調顯示藍綠已經歸隊，台北市長候選人黃珊珊也被邊緣化，彰化市長選舉的事實就是如此，她並未說錯。
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