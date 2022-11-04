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電鍍廠老闆拒繳155萬元罰鍰 被查封500萬祖產才乖乖繳

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣溪湖鎮電鍍廠楊姓負責人因汙染農地，被裁罰155萬元罰鍰卻拒繳，執行署彰化分署祭出查封500萬祖產後才乖乖繳納。圖／行政執行署彰化分署提供
彰化縣溪湖鎮電鍍廠楊姓負責人因汙染農地，被裁罰155萬元罰鍰卻拒繳，執行署彰化分署祭出查封500萬祖產後才乖乖繳納。圖／行政執行署彰化分署提供
彰化縣69歲楊姓男子在溪湖鎮開設電鍍工廠，將工廠作業產生廢水排入農地造成土壤汙染，遭裁罰累計積欠155萬元罰鍰，在被彰化縣政府移請執行署彰化分署強制執行仍拒不理會，彰化分署祭出查封楊男繼承取得11筆公告現值500多萬元土地後，楊日前立即請求以分期繳納方式全數繳清欠款。

彰化分署指出，楊男未領有工廠登記證即從事電鍍業，在2014年至2015年間，經彰化縣政府陸續查獲廠內新設汙泥脫水機未辦理許可文件變更、未按次記錄用藥量、將作業產生廢汙水排入廠址所在農地多項違反水 汙染防治法規定違法行為，經勒令停工並裁罰累計55萬元。

後來，楊男經營電鍍廠址所在2筆農地，又被檢驗出土壤中鉻、鎳、銅含量均超過土壤汙染管制標準，因楊男未在期限內提送修正土壤汙染整治計畫書，被違反土壤及地下水汙染整治法而遭裁處100萬元罰鍰。

但楊男在收到彰化縣政府裁處書後，拒不自動繳納，彰化縣環境保護局在2019年起陸續移送彰化分署強制執行。彰化分署查出楊男名下在彰化縣溪湖鎮有11筆繼承而來的耕地及建地，面積合計1000餘坪，公告現值總計逾500萬餘元，立即查封楊男名下土地打算進行拍賣。

楊男在收到查封登記通知後，經書記官前往楊男住處勸說盡速繳納，並告知一旦進入拍賣程序，除了土地會因拍賣導致價格大幅下滑外，還會額外衍生地政機關現場指界、估價師鑑價等執行必要費用，都要由楊男負擔支付非常不划算。楊男聽了書記官分析後，為避免繼承的祖產土地遭法拍得不償失，於是請求以分期繳納方式，陸續將滯欠罰鍰金額全數清償。

彰化縣溪湖鎮電鍍廠楊姓負責人因汙染農地，被裁罰155萬元罰鍰卻拒繳，執行署彰化分署祭出查封500萬祖產後才乖乖繳納。圖／行政執行署彰化分署提供
彰化縣溪湖鎮電鍍廠楊姓負責人因汙染農地，被裁罰155萬元罰鍰卻拒繳，執行署彰化分署祭出查封500萬祖產後才乖乖繳納。圖／行政執行署彰化分署提供

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