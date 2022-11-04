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涉以千元茶葉禮盒賄選 礁溪鄉民代表候選人20萬元交保
宜蘭縣礁溪鄉第1選區周姓鄉民代表候選人及其2名樁腳，涉嫌以每盒價值千元的茶葉禮盒賄選，11月3日遭警搜索出236盒茶葉禮盒並拘提到案，另傳喚8名收受選民到案。檢方訊後，依涉嫌違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪，諭知周男20萬、胡男20萬、林男10萬元交保候傳，其餘請回。
宜蘭地檢署檢察官張立言指揮調查局台北市調處、宜蘭縣調查站及宜蘭縣政府礁溪警分局，偵辦礁溪鄉第1選區周姓鄉民代表候選人及其樁腳，涉嫌以每盒1000元價值的茶葉禮盒賄選。
專案小組11月3日搜索8處，分別在周姓候選人住處查扣40盒茶葉禮盒、胡姓樁腳住處196盒茶葉禮盒，並拘提3人到案。另傳喚收受茶葉禮盒的8位選民，其中6人交出已收受的6盒茶葉禮盒。
檢察官訊後認為，周姓候選人與樁腳胡男、林男，涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，分別諭知20萬、20萬、10萬元交保候傳，其餘人訊後請回。
宜蘭地檢署呼籲，賄選判處3年以上有期徒刑的重罪，最重可判至10年；以尋求支持當選為目的，不論是提供金錢、禮品、設宴免費招待選民或提供免費旅遊，都是賄選，切勿以身試法，而民眾踴躍檢舉賄選可拿獎金。
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