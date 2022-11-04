竹縣新埔鎮代選舉爆現金買票 彭姓候選人兄弟聲請羈押

新竹地檢署今天指出，查賄團隊昨天兵分多路共同偵辦新竹縣新埔鎮彭姓鎮民代表候選人等人涉嫌以現金每票1千元買票案，經執行拘提、傳喚、搜索、訊問後，認定彭姓候選人及胞弟 2 人涉犯公 職人員選舉罷免法第99條第 1 項之交付賄賂罪嫌重大，向新竹地方法院聲請羈押禁見，另到案之陳姓樁腳則由檢察官交保3萬元。

此案由檢察官楊仲萍指揮法務部調查局新竹縣調查站、新竹縣政府警察局新埔分局 、新湖分局、移民署新竹縣專勤隊辦理。

檢方初步釐清為彭姓候選人今年 8、9 月間，由其或與陳姓樁腳、胞弟等人，分別向選舉區內之投票權人，以每票1千元為對價進行現金買票。查賄團隊於昨日持法院搜索票，兵分3路執行搜索，並同步拘提、傳喚買票、 賣票者共20人，並動員5名檢察官漏夜協力訊問，彭姓兄弟 2 人經訊後向法院聲請羈押禁見，陳姓樁腳交保3萬元， 其餘到案者請回。

新竹地檢指出，檢察長張介欽對查賄團隊近期辛勤執行查賄專案， 昨天特別至縣、市警察局嘉勉專案人員，並表示目前已執 行的查賄專案，拘提、傳喚、通知人數達200餘人、聲請羈押禁見6人，全數獲法院裁准，扣押及主動繳回的款項近170萬元。