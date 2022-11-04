十軍團少校找廠商借牌陪標 只因怕經費沒用完繳回國庫

陸軍十軍團第58砲指部林姓少校承辦消防工程，因怕流標經費年底前沒用完繳回國庫，竟命吳姓士兵找廠商借牌陪標，吳並傳LINE給賴姓業者說「長官要求首次不能流標」、「能否出動3家來競標」等語，林雖矢口否認但法院不採信，依政府採購法各判林姓少校、吳姓士兵6月、3月，可上訴。

檢調查出，林、吳承辦2020年「彈庫消防增建工程」，2人為圖方便符合投標達3家廠商規定，以免流標還需重新招標勞力費時，林就命吳要求其中1間消防公司的賴姓負責人投標時，再找2間沒意願的廠商陪標，並回收3間公司沒密封的估價單。

十軍團指揮部同年10月6日招標上網、政府採購公報後，林再叫吳傳LINE給賴，稱「麻煩大哥看能不能出動估價的那三家來競標」、「第一次開標至少要3家廠商投標」，賴則回「我想辦法，我必須問他們是否可以借」等語，以此詐術險讓軍方誤認有3間廠商要來投標。

結果十軍團監辦人員10月21日發現投標文件異常，將3間公司判定不合格廠商，並將林、吳移送台中市調查站；法院審理時，林男否認妨害投標，辯稱沒參加政府採購經驗，僅告知承辦人多找幾家有意願的廠商避免流標，沒要求相關人參與虛偽投標，而吳男則坦承不諱。

法院查，國防部2020年已核撥該工程經費，需於年底前使用完畢否則將繳回國庫，對此林男也陳述明確，顯見是否能按期完成開標，具有時限的急迫性，且根據吳、林間LINE對話，除討論需3間廠商名義，還提及如何借牌、避免流標，吳更稱「長官要求首次不能流標」。