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澎湖縣長選舉激烈 陳光復告賴峰偉意圖使人不當選

聯合報／ 記者王昭月／ 高雄即時報導

澎湖縣長選舉，重光度假村案成交鋒話題，民進黨縣長候選人陳光復（左）今早前往澎湖地檢署按鈴申告，控縣長候選人賴峰偉意圖使人不當選。圖／陳光復競選總部提供
澎湖縣長選舉，重光度假村案成交鋒話題，民進黨縣長候選人陳光復（左）今早前往澎湖地檢署按鈴申告，控縣長候選人賴峰偉意圖使人不當選。圖／陳光復競選總部提供
民進黨澎湖縣長候選人陳光復今早到澎湖地檢署按鈴申告，控國民黨縣長候選人賴峰偉散布不實訊息，意圖使人不當選。

陳光復上午提告賴峰偉，他表示，重光BOT案澎湖於2021年9月10日經仲裁庭仲裁，判澎湖縣政府勝訴，判決廠商需賠償1.6億元給澎湖縣縣府，廠商興建的一切地上物及興建工程所有權均移轉澎湖縣縣府所有，但賴峰偉無能失職，逾期聲請執行，且未在期間內異議，反讓其他債權人搶先執行，並且未在期間內異議，讓1.6億元追討困難。

陳光復表示，賴峰偉不檢討自己的行政失誤，反倒潑髒水，並在臉書發布不實訊息，也發布新聞，他將針對賴峰偉的不實陳述，提出違反刑法第310條第1、2項之加重誹謗及公務人員選舉罷免法第104條意圖使人不當選之訴。

澎湖縣長選舉，重光度假村案成交鋒話題，民進黨縣長候選人陳光復（左）今早前往澎湖地檢署按鈴申告，控縣長候選人賴峰偉意圖使人不當選。圖／陳光復競選總部提供
澎湖縣長選舉，重光度假村案成交鋒話題，民進黨縣長候選人陳光復（左）今早前往澎湖地檢署按鈴申告，控縣長候選人賴峰偉意圖使人不當選。圖／陳光復競選總部提供

賴峰偉 陳光復 澎湖縣選舉 2022大選

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