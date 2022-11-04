外交部駐美國女秘書詐30萬租屋補貼涉貪 輕判偽造文書給緩刑

外交部王姓女辦事擔任駐美國亞特蘭大辦事處秘書期間，已與夫婿在美置產，還是申領房租補助款1萬美元，被訴貪汙罪；台北地院審理，認定王女只構成刑法使公務員登載不實文書罪，輕判她有期徒刑1年2月，緩刑2年。

由於王女犯後已繳回全部的犯罪所得，法官雖改以輕罪論罪，仍命她向公庫支付10萬元，判決檢方可上訴。

合議庭認為，王女派駐在外原本居住租賃公寓，不過，女兒早產出生後，有許多照護上問題，原本承租處不敷使用，才會自購房產、有意整修後以安頓全家人；王女因未瞭解當地法令並解讀法令錯誤，致填載不實文件，因而輕判。

檢方起訴指出，王姓駐外女秘書2018年與夫婿在美國置產後，依規定，不能再按月向外交部請領每月1410美元的房租補貼，只能申請基本補助410美元，卻偽填資料讓外交部承辦人誤信她在美國沒有自有住宅。

外交部承做人員受理王女申請款項公文後，核發她租屋補助款，檢方認為王女2次詐領租屋補助款共1萬32美元(約台幣30萬元)，犯貪汙治罪條例利用職務上之機會詐領財物罪，將王女起訴，王女認罪。