暗號「今天不要載水果」 大溪警包庇廢清業者涉貪判刑

桃園市大溪分局湯姓警員縱容不肖業者上山濫倒垃圾，還以水果為代號通風報信，圖利業者3萬5千元，被桃園地院依圖利罪判刑2年8月，褫奪公權2年（示意圖）。本報資料照片

桃園市大溪分局一名湯姓警員身負轄區巡邏、臨檢和調查環保犯罪責任，卻縱容不肖業者上山濫倒垃圾，還以水果為暗號通風報信，圖利業者3萬5千元，經桃園地院審理，最後被依公務員犯對主管事務圖利罪判刑2年8月，褫奪公權2年。

全案除了湯員，違法傾倒的陳姓業者也是圖利罪共犯被判2年5月，褫奪公權2年。載運垃圾的楊姓、徐姓2名司機則違反廢棄物清理法，各判1年2月刑期，全案可上訴。

判決指出，陳姓業者2018年到2019年間在新北收運處理垃圾，原本非法棄置在五股垃圾山區，但因為該區垃圾量太多，想改倒人煙罕至的復興山區。他為了避免臨檢稽查被逮，透過友人認識湯員後，與湯員達成默契，以水果為代號，用「今天不要載水果」、「今天可以載水果來」等語，規避山區擴大臨檢。

陳姓業者上山濫倒垃圾共4次7車，每次犯案都是請不知情的司機將載垃圾的小貨車開到復興山區定點，再由熟悉當地的楊姓、徐姓司機接手小貨車，將垃圾運到羅孚里傾倒，垃圾總重約7噸。

審理時，湯員矢口否認犯行，辯稱自己只有將待業中的楊男介紹給陳姓業者，不清楚工作內容，也不知道業者有濫倒垃圾，更沒有所謂的暗號，但說法未被採信。

法院調查，湯員曾多次打行動電話給楊男，目的就是要楊男幫陳姓業者倒廢棄物，而且每趟代價1千元也是找湯員拿。此外，陳姓業者在偵訊時也坦承載垃圾上山前會打電話問湯有無擴大臨檢，而湯也會以暗號通報，楊、徐的報酬也都透過湯轉交。

法院認為，湯員身為公務員，查緝傾倒廢棄物等環保犯罪又是其主管權責，卻圖利陳姓業者免於支付合法處理廢棄物費用，戕害警察機關形象，犯後又否認犯行，因此量處其刑。