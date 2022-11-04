父親過世哥哥卻發酒瘋 孝子弒兄判8刑年…母淚崩：他是我的支柱

施姓男子因胞兄大鬧父親靈堂，與未成年的堂弟合力綑綁並殺害胞兄，檢方依殺人、以其他非法方法剝奪行動自由、遺棄屍體等罪嫌起訴，一審判施8年徒刑；施上訴，台灣高等法院9月駁回上訴。施認為刑度過重，再上訴最高法院，高院昨代開羈押庭，對於是否繼續羈押，施沒有意見。

施（30歲）去年8月7日晚上見胞兄情緒不穩，大鬧父親靈堂，他和17歲堂弟拿繩索、腳銬綑綁哥哥，卻遭對方反抗並嗆「我會殺了你們」。2人深怕被報復，拿啞鈴攻擊、用延長線勒斃哥哥。

一審開庭時，施表示當時和堂弟提議「這情況要找人幫忙處理了」，堂弟同意「處理」，原以為堂弟是想進一步安撫胞兄情緒，沒想到堂弟「處理」的意思是指殺害。

施的母親指出，兒子當時整個人「攏憨去」才會無知犯錯，他單純、善良、孝順，「是我的支柱，我很需要他」，她已喪夫喪子，一個孩子又在法院，請求法官原諒兒子的無知、害怕，「判最輕的罪」，希望能給兒子一個機會，也給她一個希望，讓施代替哥哥回家陪伴盡孝。

一審指出，施是三兄弟中年紀最小的，但兩個哥哥平時情緒都管理不當，全得靠施善後、撐起家中經濟重擔。案發時，施姓兄弟面臨父喪，哥哥又酒後鬧事，施請假照護身心俱疲，殺害胞兄和一般殺人案是出於故舊恩怨、逞兇鬥狠、謀財害命或無差別隨機殺人的動機、手段不一樣，情堪憫恕而減刑。

施主張有自首，提上訴，但高院認為他是在員警鎖定身分並發覺他的犯罪嫌疑後，才供承殺人和遺棄屍體犯行，不認為該用自首條款減刑。高院認為，施與死者原應是互相扶植、照護的兄弟，卻在殺害後又遺棄屍體，應予責難，考量兄弟倆平時感情和睦，且對哥哥照顧有加，施母又訴苦施是家中支柱，因此維持一審8年徒刑刑度。