球后戴資穎擔任反賄選大使 檢察總長致贈感謝狀

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

因應年底九合一大選，高雄與橋頭地檢署邀請球后戴資穎出任反賄選大使，並拍攝反賄選影片，戴資穎說，選舉如同運動比賽，激烈競爭，唯有杜絕賄選，選賢與能，才能端正社會風氣；檢察總長邢泰釗為此親自南下高雄，拜會戴資穎父親並致贈感謝狀。

邢泰釗本月2日會同高雄地檢署檢察長洪信旭、橋頭地檢署檢察長鍾和憲拜會戴資穎父親，感謝戴資穎與戴爸襄贊法務部「111年地方公職人員選舉查察工作綱領」反賄選宣導，熱心公益。

邢泰釗問及戴爸，戴資穎如何因應外界各種內外壓力？戴爸表示，頂尖運動員的訓練非常嚴格，生活需嚴格自律，家庭則對其提供無限的愛與支持，邢泰釗對戴爸熱心公益十分讚佩，認為藉由戴資穎熱心參與反賄選宣導，對淨化選風有良好示範作用。

戴資穎在反賄選影片中表示，「球場上我準備好球拍，準備打出一場好球，選舉時我備好手機準備蒐證，戴資穎邀請您一起反賄選」，選舉如同運動比賽，激烈競爭，唯有杜絕賄選，選賢與能，始能端正社會風氣，營造乾淨的政治環境。

檢察總長邢泰釗（左）拜會戴資穎父親並致贈感謝狀。圖／最高檢提供
檢察總長邢泰釗（左）拜會戴資穎父親並致贈感謝狀。圖／最高檢提供

賄選 邢泰釗

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