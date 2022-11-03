嘉義1日多件查賄 嘉市東區1里長候選人涉買票聲請羈押

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義檢警調今天大動作查賄，嘉市東區的陳姓里長候選人，遭控涉嫌以每票1000元，向選民尋求支持，嘉義地檢署今天指揮警方等單位搜索，傳喚陳姓男子、選民約10幾人到案；選民供出有收到現金，檢方訊後，認為陳姓男子涉嫌重大，聲請羈押禁見，嘉義地院預計明上午開庭，其餘里民則請回。

嘉市議員候選人李錦洋日前遭檢舉涉現金買票，訊後收押禁見，檢調深入追查案情，發現涂姓里長候選人疑似為樁腳，嘉義地檢署指揮嘉市調查站等單位搜索，傳喚涂到案，晚間訊問後，檢方同意以5萬人交保。

嘉義縣中埔鄉1對賴姓夫妻，疑似擔任某議員候選人的樁腳，涉協助以每票1000元賄選，嘉義地檢署指揮調查、警方，傳喚夫妻檔到案，其中有選民供出收到錢、幫買8票；檢方訊問後，賴姓夫妻以各5萬元交保，其餘選民請回，不過此問暫未查出牽涉到縣議員候選人本人。

嘉義縣新港鄉某村長候選人遭檢舉涉嫌透過洪姓男子等樁腳，以每票2000元買票，嘉義地檢署指揮民雄警分局前往搜索，並傳喚洪姓男子、選民到案，檢察官訊後認為嫌疑重大，且有串證之虞，聲請羈押禁見，不過嘉義地院晚間裁定6萬元交保；其他選民偵訊後就獲請回。

嘉義檢警調今天大動作查賄，嘉義市東區陳姓里長候選人涉以每票1000元買票，嘉義地檢署偵訊後，聲請羈押禁見。記者林伯驊／攝影
嘉義檢警調今天大動作查賄，嘉義市東區陳姓里長候選人涉以每票1000元買票，嘉義地檢署偵訊後，聲請羈押禁見。記者林伯驊／攝影

嘉義 議員

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